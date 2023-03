Michele Pirro: "He hecho mucho para llevar a Ducati a este nivel superior"

El piloto italiano, que es uno de los más experimentados del paddock, se coronó Campeón de Europa de 125 GP en 2004 y se proclamó Campeón de Italia en nueve ocasiones. Ganó los títulos nacionales en Superstock en 2007 y 2008, en Supersport en 2009 y luego en Superbike en 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 con Ducati.

2023 será otro año más para Michele Pirro como piloto de pruebas, llevando a cabo el desarrollo de la Desmosedici GP, así como la Ducati MotoE, debutando este año en la Copa del Mundo FIM MotoE.

En una entrevista concedida a Speedweek admite que sólo probaría la Ducati durante 2012: "en teoría solo debería haber sido piloto de pruebas durante un año. Había firmado con Ducati para competir, pero luego apareció Gigi Dall'Igna y todo cambió".

Incomodidad y méritos propios

Foto: Ducati.

"Me molesta que nunca tuve la oportunidad de hacer una temporada completa en el Campeonato del Mundo"

El italiano tiene sentimientos encontrados, por un lado la frustración de no haber podido correr una temporada completa en el Mundial de MotoGP, y por el otro su aportación en el desarrollo y la conducción de la marca de Borno Panigale a la máxima potencia en la que se encuentra a día de hoy: "Como corredor, me molesta que nunca tuve la oportunidad de hacer una temporada completa en el Campeonato del Mundo, pero estoy feliz porque creo que he hecho mucho para llevar a Ducati a este nivel superior y con muchos pilotos diferentes en el Campeonato del Mundo de Superbikes y MotoGP".

Pirro muestra el papel fundamental de los ingenieros, pero que a veces no se les daba el lugar "Los ingenieros siempre buscan las respuestas en las líneas que leen en la pantalla de la computadora, pero hay ciclistas en la bicicleta. Fue difícil al principio porque solo les importaban los números, pero era importante que también pensaran en lo que dicen los pilotos. Como resultado, el trabajo se hizo cada vez mejor".

El título de 2022 debió haber llegado en 2017 con Andrea Dovizioso, según Michele: "Creo que podríamos haber ganado 2017 con Dovi. Si lo hubiera hecho un poco mejor en Phillip Island, podría haber ganado ese año. También en 2021... Si Pecco no se hubiera estrellado en Misano, la situación habría cambiado", finalizó el piloto probador.