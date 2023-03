Fabio Di Giannantonio: "Perdí el conocimiento en la caída"

Caída en Portimao

Durante los tests de Portimao, el piloto italiano ha recibido una aparatosa caída en la curva 7 que le ha provocado un leve traumatismo craneoencefálico que no le permitió seguir corriendo para evitar riesgos tras haber sufrido una lesión en la cabeza. De hecho, la caída en la grava del circuito portugués ha hecho que el piloto se destrozara incluso el casco. Di Giannantonio llevaba unos buenos Tras hablar con los periodistas, el piloto de Gresini ha declarado lo siguiente: "La caída de ayer fue muy mala. Cuando caí, sentí como una explosión golpeando el asfalto y perdí el conocimiento".

Así mismo, ha querido poner de manifiesto las malas condiciones de la pista: "El asfalto aquí es algo de lo que los pilotos siempre nos hemos quejado. Hay piedras enormes, y ser golpeado por ellas a estas velocidades duele más que simplemente caer al suelo". Así pues, ha hecho hincapié en que, al igual que las motos se van mejorando cada año y se intentan mejor, se debería hacer los mismo en los circuitos en los que los deportistas se juegan la vida. Después de la caída, el italiano ha sido muy claro: "No deberíamos correr aquí".

No es el único piloto que protesta sobre el estado del circuito de Portimao, sino que otros como Alex Márquez, Aleix Espargaró o Bagnaia ya han mostrado su desacuerdo con las condiciones en las que compiten. De este modo, los responsables del Circuito Internacional del Algarve se han comprometido a solucionar estos inconvenientes antes del inicio de la temporada, es decir, en menos de dos semanas.

Próxima temporada en MotoGP

A estas alturas, aún no siente la presión que supone competir en esta categoría. Afirma que el año pasado no terminó tan bien como a él le hubiese gustado, ya que los resultados fueron variantes. No obstante, algo que resalta es que está disfrutando de esta oportunidad junto con todo su equipo e incluso en sus redes sociales ha comunicado que este año "pueden ser peligrosos".