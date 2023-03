Only Fans llega al Mundial de Moto2 cargado de polémicas

OnlyFans se hace un hueco en el Mundial de MotoGP al convertirse en patrocinador principal del American Racing Team. Las reacciones ante este movimiento no han tardado.

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha sido testigo de un nuevo polémico patrocinador para el equipo de Moto2. En los test disputados esta semana en el trazado jerezano el American Racing Team ha desvelado que la plataforma británica OnlyFans será su sponsor principal.

Lo ocurrido en pista este martes y miércoles en Jerez ha dejado de ser noticia después de que el equipo americano luciese en sus motos como en el propio garaje las pegatinas de OnlyFans. Tras este anuncio visual, el equipo ha querido dejar aclarado de que la plataforma les acompañará durante esta temporada: “¡Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con la plataforma social de suscripción @onlyfans para 2023! Te llevaremos por todo el mundo con nosotros; mostrándote la vida en la carretera, lo que hacemos fuera de la pista y lo que se necesita para ser un piloto del campeonato mundial”. Junto a dicho mensaje, las imágenes de sus pilotos: Sean Dylan Kelly, quien vuelve a estar una nueva temporada en las manos de su equipo nacimiento y Rory Skinner, piloto británico de 21 años que formó parte del Campeonato de Supersport británico y de las carreras de Appleyar Yamaha. La juventud de estas jóvenes promesas del motociclismo se ha visto eclipsada por completo por el anuncio del equipo americano.

El equipo americano ha presentado en los test de Jerez a sus dos pilotos para la temporada 2023 / Fuente: American Racing Team

We're thrilled to announce our partnership with subscription social platform @OnlyFans for 2023! 👏⁰⁰



We'll be taking you all around the world with us; showing you life on the road, what we get up to away from the track and what it takes to be a world championship rider✊🌎 pic.twitter.com/F93fLvbD5i

— The American Racing Team (@AmericanMoto2) March 15, 2023 " rel="nofollow">http://

La entrada de OnlyFans, pese a sorprender a muchos a través de las redes sociales, no es la única polémica de los patrocinadores que han pasado por el paddock de MotoGP. El tabaco, el alcohol y en los últimos años, las criptomonedas han sido algunos de los ejemplos más destacados de polémicos patrocinadores que se han hecho hueco en el Mundial.

En el caso de OnlyFans, su entrada en el Campeonato ha dejado sorprendido a todos, sobre todo, con el modo en el que el equipo americano han anunciado esta nueva relación financiera. Desde que en 2016 naciese, la plataforma británica ha estado muy unida a las polémicas por los fines que persigue. El objetivo principal era que los creadores tuviesen una base de fans abonados a su canal y que mantuviesen una suscripción mensual por la cual pagar a cambio de contenido exclusivo del creador. Lo más llamativo de todo es el tipo de contenido que circula por dicha plataforma, principalmente el erotismo. La llegada de la pandemia y el confinamiento provocaron que esta plataforma se diese a conocer a nivel mundial. Su popularidad le permitió hacerse un hueco en los dispositivos móviles de gran parte de la población. Pese a que el objetivo principal no era ofrecer este tipo de contenido, esta vía es la que le ha permitido ganar popularidad internacional.

La inclusión de este tipo de contenido pone en cuestión los principios establecidos por Dorna, la empresa organizadora del Campeonato, la cual lleva años promoviendo la retirada del máximo posible de sexismo y machismo dentro del paddock. El principal cambio fue el de retirar las paragüeras de las parrillas: casi un 100% de mujeres que hacían su aparición estelar en la previa de la carrera para lucir el máximo posible de escotes, faldas o vestidos muy ceñidos, sobre todo en la Categoría Reina, que las posicionaban como mujeres objeto pese a que realizaban una labor singular dentro del equipo. Esta polémica provocó un gran debate que continúa a día de hoy, sobre todo entre algunos equipos, sin embargo, Dorna fue clara con la llegada de la pandemia al establecer un estricto protocolo a seguir e indicar que sería algún miembro del equipo el/la que acompañaría al piloto en la parrilla de salida.

El rechazo de los aficionados

La rapidez con la que se difunde cualquier información a través de las redes sociales no podía faltar para esta ocasión. En apenas minutos, los aficionados al motociclismo se hicieron eco de la noticia, sobre a través de Twitter, en la que dejaron por escrito su repulsa y rechazo a la entrada de dicha plataforma en el Campeonato.

Un usuario ha dejado claro que no seguirá a un equipo que se asocie con OnlyFans, ya que tiene hijos menores y no considera óptimo que esta plataforma sea publicitada en las motos.

As a father of 7 who loves motorcycle racing - and loves watching it with my children, I am not a fan of any team partnering with OnlyFans.

— Andy Patterson (@1andypatterson) March 15, 2023 " rel="nofollow">http://

A otros aficionados les ha sorprendido la noticia, e incluso se lo han llegado a tomar en broma publicando memes o gif que representen sus primeras reacciones ante el nuevo patrocinador:

Que hay un equipo de MotoGP que tiene de patrocinio a only fans JAJAJAJAJAJA — Marta♡🌻CL¹⁶ MM⁹³ (@martaaap42) March 14, 2023

Ojo OnlyFans llega a motogp seguro que mas de uno y una quiere ver a los pilotos en calzoncillos jajajaja https://t.co/mU5nwWhaSh — Jorge Sprinter (@Jorge_Sprinter) March 15, 2023

La gente flipa x lo de onlyfans pero el director de este equipo compitió en motogp se casó con una paraguera que era una Playboy bunny, john hopkins https://t.co/TKcgqR8wu4 — Pneuma (@Au57in_) March 15, 2023

En contraposición de estos comentarios, han destacado los de algunos aficionados que consideran esta una buena oportunidad para abrir de nuevo el debate sobre la presencia de paragüeras en pista o de que otros equipos sigan el ejemplo del equipo de Moto2.

No entiendo el revuelo con que Onlyfans patrocine un equipo de MotoGp!

