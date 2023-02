Carmelo Ezpeleta: "Tenemos que innovar para que la gente se enganche"

Carmelo Ezpeleta ha respondido sin tapujos a las diversas críticas recibidas durante los últimos meses por los cambios en MotoGP.

El CEO de Dorna ha ofrecido una entrevista para AS en la que ha hablado sobre las diversas cuestiones relacionadas con la temporada 2023, que dará inicio en apenas un mes en el Autódromo Internacional Do Algarve. El principal cambio es el establecimiento de las carreras al sprint, como anunciaron en el Gran Premio de Austria a mediados de agosto.

Esta decisión conllevó numerosas críticas a las que Ezpeleta ha tenido que aceptar igual que en años anteriores: “Siempre ha habido críticos para todas las cosas que hemos anunciado. Entiendo que haya críticas. Siempre he dicho que la gente es muy conservadora. Todas las cosas que hemos cambiado han tenido críticas en contra y, de momento, no hemos tenido que echar ninguna para atrás. Eso no significa que, si vemos que la cosa no sale, no tendríamos ningún problema en ir hacia atrás. Nosotros tenemos que innovar y pensar qué cosas pueden ir mejor para que la gente se enganche a nuestro campeonato”.

Este cambio ha estado movilizado por la bajada de audiencias y asistencia del público a algunos trazados como Portimao o Mugello: “Hay que ir buscando camino y estamos preocupados con la atención de los espectadores que hubo en algunos sitios y lo que nos están diciendo ahora es que están aumentando en mucho la asistencia. No sé si es sólo por las carreras al esprint, pero estamos claramente aumentando el número de peticiones y reservas con respecto al año pasado”.

Las primeras críticas llegaron con el anuncio durante una rueda de prensa en la que la tensión estuvo presente. Al recordar aquellos momentos, Ezpeleta confiesa haber establecido un mal planteamiento de la situación: “La planteamos a la defensiva y era el anuncio de una gran novedad. La planteamos mal y no entiendo por qué una cosa que era una ventaja para el Mundial, por determinadas cosas, saliera mal”.

A esta situación se unió la incomunicación entre equipos y pilotos pese a haber pactado que informarían: “Pensamos que los equipos informarían a los pilotos de lo que habíamos pactado con ellos, porque todo estaba pactado con los equipos oficiales y los privados, pero no lo hicieron así y nosotros anunciamos aquello antes de la Comisión de Seguridad. Teníamos que haber hecho la reunión al día siguiente y haber informado directamente a los pilotos o, lo que yo esperaba, que los equipos les hubieran informado”.

Carmelo Ezpeleta junto a su hijo Carlos Ezpeleta / Fuente: MOTOGP.com

Pese a los inconvenientes y en un principio rechazarlo, reconoce que los pilotos finalizaron dando su visto bueno al plan. Con respecto a los rumores sobre el posible plantel de pilotos por disputar el doble de carreras cobrando lo mismo que anunciaría Carlo Pernat, mánager de Enea Bastianini, Ezpeleta ha sido franco al afirmar que es un problema que no le incumbe a Dorna: “No tengo nada que ver con el dinero que cobran los pilotos de los equipos. Eso es un problema de cada piloto con su equipo, y que se lo piensen. En cuanto a lo dicho por Pernat, Carlo es Carlo y tampoco lo puedo tomar mucho más en serio. Es curioso, porque tiene mi teléfono y a mí no me dice nada. Nunca me llama, con lo que algo le debe pasar para que no me llame. Todos esos temores… Es muy fácil ir diciendo esas cosas”.

La Audiencia, el motor de la acción

El formato implantado hace apenas dos temporada en la Fórmula 1 le pareció que podría aplicarse perfectamente en el Campeonato: “Hablé con la Fórmula 1 y me pareció bien lo que estaban pensando. Lo que no me parecía bien era hacerlo sólo en tres o en seis carreras, porque los organizadores de las otras carreras nos preguntarían por qué ellos no harían carreras al esprint. Esto es bueno para que los sábados venga más gente. Preguntamos a los circuitos, que son parte importante de este asunto, y también a las televisiones, que nos dijeron que les gustaba, porque podía aumentar las audiencias de los sábados por la tarde. Además, hay otro tema añadido, que es que el nuevo horario nos permite tener más interacción entre pilotos y público”.

De este modo, Dorna no es el único beneficiario de este nueva sistema. A ellos se unen los trazados y por supuesto, DAZN, encargardo de realizar las retransmisiones deportivas en cerrado, pese al descontento de los aficionados ante una subida del precio y de que parte del equipo DAZN no viaje a los circuitos. Ante estas reclamaciones, Ezpeleta piensa en positivo al afirmar que “el producto es cada vez mejor”: “Hacer las retransmisiones en remoto es lo mismo que han hecho en la F1, lo que les ha salido bien, y nosotros copiamos las cosas. A mí me dicen también que ha subido la cuota de DAZN... Sí, y el pan, el chocolate y tal. No somos inocuos a esto. Claro que ha subido”.

El espectáculo como mejor producto

Este nuevo formato tomará importancia en la jornada del sábado, en la que se disputará una carrera al sprint y en la que el récord de carrera se establecerá por el mejor tiempo, ya sea en dicha carrera o en la oficial del domingo.

A la cuestión sobre el doble esfuerzo de los pilotos, Ezpeleta ha sido claro al afirmar que el riesgo en un arma de doble filo y que en este nuevo formato pueden ocurrir mil cosas, y que todo depende de cómo los pilotos se lo tomen. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia de las numerosas novedades técnicas como las alas: “Nosotros hicimos un acuerdo consensuado con todos para el periodo 21-26 con lo que para quitar algo acordado tienen que estar de acuerdo todas las fábricas. No se le puede quitar algo a alguien porque corra mucho. A mí lo que más me preocupa de las alas es el dinero que cuestan, porque no vamos sobrados. Si las motos de calle ya llevan alas, cómo vamos a decir que las de carreras no las lleven”.

Pecco Bagnaia, el Campeón no valorado

Al ser preguntado por Bagnaia y el poco reconocimiento social dado tras obtener su título como Campeón del Mundo, el CEO de Dorna ha pedido tranquilidad y tiempo en el cambio generacional que MotoGP está viviendo: “Hemos de darle la salsa y todo lo demás que necesitan, y eso es cosa nuestra, para que vuelva a ser más popular esta generación nueva. Quartararo es un tipo muy mediático y en Francia, que es un país gordo, es muy figura, con cuatro portadas de L’Equipe”.

Planes de futuro

En los planes de Ezpeleta no entra la idea de una retirada. La noticia de que su mano derecha, Manel Arroyo, haya dejado su cargo en Dorna para pasar a un cargo más simbólico no es un problema para él: "Manel dijo ya hace dos años, antes de ningún documental, que él se encontraba ya cansado y que prefería tener más tiempo para dedicarse a sus cosas".

Ezpeleta prefiere centrarse en el futuro pero más inmediato como es el desarrollo de la temporada. Pese a que el calendario establezca que se disputarán 21 carreras, confiesa no estar nada asegurado pero que todo pinta correcto, sobre todo con los cambios dados por Qatar tras la celebración del Mundial: "El calendario es mucho más cansado y no creo que lo repitamos en años futuros, por la concentración, porque son diez en trece semanas. Lo que pasa es que el viaje este contamina menos, porque nuestros cuatro jumbos no tienen que volver".