Daniel Holgado: "Es increíble ganar una carrera tan luchada"

El Mundial de Moto3 2023 se presenta de lo más emocionante. Tras la victoria de Izan Guevara la temporada pasada, la categoría pequeña busca un nuevo campeón. Hay muchos nombres interesantes por apuntar, pero uno de los que viene pisando con más fuerza es Dani Holgado.

Daniel Holgado consigue la primera victoria de su vida por delante de David Muñoz, que también se sube por primera vez al podio, y Moreira 🔥 #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lD5DqYJaJP — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

El piloto de 17 años ganó en el GP de Portugal y logró su primera victoria en la categoría pequeña. Desde su debut en el Mundial en 2021, el valenciano no ha dejado de crecer y espera que este sea el año de su consolidación.

Dani Holgado sobre su incidente con Joel Kelso en Portimao: "Buah, casi me desnuca".

En Portimao, Holgado partía en cuarta posición pero rápidamente tomó la delantera y mantuvo su posición con decisión, mostrándose como uno de los grandes talentos del motociclismo español. "He tirado muy duro para intentar romper el grupo, pero no había manera, era imposible porque el aire me pegaba súper fuerte", aseguró Dani Holgado en DAZN tras su victoria en Portimao.

Holgado sufrió un percance al final de la carrera al ser embestido por detrás por el australiano. "Me ha pegado un golpe por detrás que casi me tira de la moto. No sé si está bien, espero que sí. Me he girado y estaba deslizando, porque es en bajada y no sé si está bien, ahora iré a verle, pero no sé qué ha pasado, ya habían dado bandera, estábamos todos cortando y él parecía que estaba a tope".

Es la alegría del que consigue la primera victoria de su vida. La alegría de un Dani Holgado que se va de Portugal siendo el líder del Mundial ... ¡Qué triunfo! 👏#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lSDoKtnIQl — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

El australiano y su moto salieron despedidos por los aires después del impacto y tras las primeras exploraciones médicas, se confirmó que sufre una fractura de tobillo.

La carrera resultó "divertida pero muy complicada, ya que el viento pegaba bastante fuerte en contra, entonces era imposible romper el grupo". "Lo he intentado vuelta tras vuelta, pero era muy complicado". continuo comentando el piloto del Tech3.

A Dani Holgado no le saca la sonrisa de la cara... ¡Ni el toque de Kelso! 🔊 No todos los días celebras la primera victoria de tu vida ✨#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Ntmqym8a4h — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

"El viento me daba y ellos pillaban el rebufo, entonces era muy complicado escaparse, pero aún así pienso que he sido el más rápido durante este fin de semana y lo he demostrado pues cuando me ponía delante bajaba un segundo el tiempo de los demás, así que estoy contento por ello. Creo que en Argentina volveremos a hacer lo mismo y a intentar ganar", sentenció Holgado.