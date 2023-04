Pecco Bagnaia: "Pienso que no fue para ser penalizado"

La carrera de MotoGP en el Circuito de Jerez comenzó con una bandera roja tras la caída de varios pilotos en la curva 2 de la primera vuelta, al concluir sólo una vuelta los comisarios impusieron carrera con la misma configuración y a 24 vueltas, las que quedaban antes de que ondeara la bandera de aviso que paró la carrera.

Pecco Bagnaia salía en buena posición posición, tanto en la primera parte de la carrera como en la segunda, cuando ya se vio que la pista y los pilotos accidentados estaban OK. Brad Binder comenzó a tirar y se posicionó líder de cabeza de carrera con Jack Miller por detrás y Bagnaia tercero, quien dejó para las últimas vueltas su ataque de liderato.

La polémica

Un adelantamiento de Pecco a Miller, en la lucha por la segunda posición, le hizo al italiano tener que ceder una posición impuesta por comisión de carrera. En el pase de Pecco se vio un adelantamiento un tanto un tanto polémico que los Stewards penalizaron en el acto.

Tras ceder la posición a Miller el piloto italiano se recompuso y se puso en moto ataque a Binder, quien rodaba primero. Pero Pecco opinaba tras la carrera que la sanción no fue para tanto "Pienso que no fue para ser penalizado, porque si tenemos penalización por esto y no por otras cosas que hemos visto mucho más duras, no tiene sentido.

El líder del Mundial acepta el castigo pero quiere que no sirva de precedente y no sea la excepción: "Lo acepto, pero quiero que desde ahora sea siempre lo mismo, porque no puede ser si no.”

"He visto que tenía la posibilidad, hemos trabajado mucho este fin de semana. No ha sido fácil sinceramente, el primer día estábamos bastante atrás, ayer no fue fácil en la SPRINT pero hemos mejorado mucho. Desde ayer hemos dado otro paso adelante y me he encontrado muy bien y hoy he visto que tenia la posibilidad, aunque he tenido la penalización pero al final hemos conseguido luchar por la victoria y hemos ganado, así finalizaba su declaración a DAZN el vigente Campeón.

Con la victoria el vigente Campeón toma el liderato de la categoría reina antes de la próxima prueba en Le Mans, en quince días.