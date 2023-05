Jorge Martín: “Tengo la sensación de volver a liderar”

Se ha quitado un peso de encima Jorge Martín con su triunfo en el sprint del GP de Francia. Así lo ha reconocido el propio Martinator en Dazn y también ha explicado lo bien que se preparó la salida, clave en su triunfo final partiendo desde la quinta plaza.

“Por fin acabo en la primera posición. Sólo es una sprint, pero al menos tengo la sensación de volver a liderar, de no poder cometer errores y de estar ahí, liderando. He tenido un problema con el ‘dash’ y no veía los tiempos, así que ha sido un poco difícil, porque no sabía muy bien en cuánto estaba rodando. Sabía que estaba yendo rápido por la diferencia con los de atrás, pero no ha sido fácil gestionar esto que no suele pasar”, empezó comentando antes de hablar de su estrategia.

Martín: “Me he quitado ese bloqueo mental de que la victoria no llega"

Fue esta: “La primera curva... El año pasado Enea (Bastianini) salía quinto, como yo ahora, así que básicamente me he estudiado su salida. He visto su trazada y he hecho la misma. Seguramente mañana no la podré repetir, porque todos se la mirarán y cerrarán el hueco, pero ya me inventaré algo. En la curva 3, no era fácil, porque tenía que soltar un poco frenos para evitar que se me cerrase la dirección. Contento y cuando he visto que tenía 1.5 con Binder ya he ido tranquilo y así le iba metiendo una decimita por vuelta, con lo que he mantenido ese ritmo hasta la última vuelta, en la que he cometido dos errores y casi me caigo en uno, pero he podido acabar. Muy feliz”.

Le sorprendió ser capaz de superar a Bagnaia: “Yo sé que con pista limpia tengo ritmo. Si no hubiera podido hacer esa salida, seguramente habría sufrido para adelantar. Luego he podido adelantar a Pecco, que era algo que no me esperaba. Y con el ritmo que tenía sólo lo he mantenido y no pensaba que me fuera a ir tanto. Creí que me seguirían, pero he visto 0.6, luego un segundo y luego que me iba más décima a décima. Daba de sobra para llegar al final”.

Y sobre la liberación que supone este triunfo, dijo: “Me he quitado ese bloqueo mental de que la victoria no llega. De muchos segundos y terceros. Siempre al palo, como se dice en el ciclismo, pero lo tenía ahí. Cuando he visto pista libre, me han venido pensamientos, pero me he centrado en sacarlo adelante, porque otras veces lo he hecho y así ha sido. Mañana, más”.