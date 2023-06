Dani Holgado: "Fue una carrera difícil pero he hecho una labor increíble"

El circuito internacional de Mugello ha sido testigo de un final cardiaco dentro de Moto 3. En el último segundo, el piloto español Daniel Holgado le ha quitado el primer sitio al gran favorito de este fin de semana, Deniz Öncü.

Carrera pactada a 17 vueltas, al frente arrancaba Öncü. Holgado salía desde la quinta posición.

El español se mantuvo gran parte de la competencia entre el cuarto y quinto sitio. Fue cuando quedaban cinco vueltas por delante cuando rebasó a Öncü y a Jaume Masia. De ahí en adelante la lucha por la victoria sería entre Holgado, Öncü y Ayumu Sasaki.

Cuando todo indicaba que el gran ganador sería el #53, Holgado apretó el paso y a unos metros de la línea de meta rebasó al turco, robándole la victoria y afianzando su liderato en el campeonato.

Al finalizar la competencia y ya en el parque cerrado el español comentó, "Ha sido una carrera difícil porque Öncü iba fuerte durante todo el fin de semana. La verdad he hecho una labor increíble en la última vuelta porque Sasaki en la chicane resulto difícil de adelantar".

Holgado también aprovechó para agradecer a su equipo. "Hemos hecho un trabajo fantástico el equipo y yo durante el fin de semana con la moto, he estado trabajando mucho a nivel de ritmo. Estoy muy contento porque es mi segunda victoria consecutiva y la tercera de este año", añadió.

Con esta victoria Holgado consigue una ventaja de 35 puntos sobre Jaume Masia quién sube al segundo sitio del campeonato con 74 puntos. Iván Ortolá es ahora tercero con 68 puntos.

Al finalizar el podio, Daniel habló al micrófono de DAZN donde menciono su sentir sobre la advertencia de manejo que recibió al igual que otros pilotos a unas vueltas del final.

"Sabía que no había hecho nada inadecuado"

"Habré hecho algo mal, al final no entendía y no le he dado mucha importancia, sabía que no había hecho un toque o un adelantamiento inadecuado", mencionó.

Al ser cuestionado sobre si esa advertencia se dio por el rebufo, Holgado declaró, "Nadie quería ponerse primero en una recta de 1Km, había aire en contra y era complicado, todo mundo se quería poner en tercero. Pero igualmente no lo veo como mal pilotaje".

Finalizo diciendo lo feliz que se encuentra por ser líder del campeonato. "Lo estaba viendo y estaba flipando. Llegar aquí con 4 puntos de ventaja y ahora irnos con 35 es increíble, espero sigamos así para Alemania y Holanda".

La siguiente fecha es el próximo fin de semana en Alemania.