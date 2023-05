Gran Premio de Francia, el podio de Moto3 al habla

En este circuito Bugatti, los jóvenes pilotos de Moto3 nos cuentan cómo han vivido el fin de semana en Le Mans, y sus opiniones de la carrera tras bajarse de la moto. La jornada de hoy para los pilotos de Moto3 fue extremadamente rápida, los adelantamientos eran muy complicados, ya que la velocidad era muy alta. Se conformó un grupo de cuatro pilotos: Holgado, Sasaki, Masià y Ortolá fueron los cuatro pilotos para la lucha por la victoria.

Primer puesto, líder sólido Daniel Holgado

El sólido líder de esta carrera, Daniel Holgado, tenía un objetivo concreto y era el de liderar de principio a fin. Cansado, el piloto del KTM Tech3, explica: “La verdad que he hecho una carrera increíble hoy, creo que soy el piloto más rápido de esta sesión. He tenido muy buen ritmo en todas las sesiones, pero tenía el problema de que se me montaban los dos antebrazos porque en Jerez y en Austin las últimas vueltas era imposible”.

Daniel Holgado / Fuente: Racesport.nl

Ayumu Sasaki, segundo puesto

Tras unas carreras y caídas complicadas que han restado confianza al piloto nipón, Ayumu consigue volver al podio. Explica en el podio: “Las últimas vueltas quería irme detrás, no estoy al cien por cien, sabes, porque aún tengo el recuerdo de las últimas dos caídas, estoy empujando a tope como en la Qualy. En cualquier caso, conseguimos este podium y vamos a conseguir mantener esta racha, y ya trataremos de ir a por la victoria”.

Tercer puesto, satisfecho Jaume Masià

El piloto de Algemesí consigue otro podio esta temporada, que lo coloca tercero en la clasificación del campeonato. Masià sincero, comenta: “Carrera increíble, lo rápida que ha sido la carrera, solo estaba tratando de no perder ahí esa brecha, esa distancia y no perder la concentración pero estaba muy difícil. En cualquier caso, dar las gracias a mi equipo, porque sin ellos no sería posible".