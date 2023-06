Pedro Acosta arrasa en Alemania

El circuito de Sachsenring ha visto a Pedro Acosta consagrar una victoria más dentro del campeonato de Moto2. El piloto murciano se lleva la victoria tras 25 vueltas en las que su mayor perseguidor Tony Arbolino ha tenido que concentrarse en mantener el segundo sitio para no perder el liderato del campeonato.

El semáforo se apagaba y Arbolino se ponía al frente, curvas después Acosta recuperaba el liderato y de ahí en adelante no lo soltaría. Con menos de la mitad de la carrera disputada, el español llegó a conseguir una ventaja de casi cuatro segundo sobre el italiano.



Tony no pudo enfocarse en perseguir a Acosta pues Jake Dixon que arrancaba tercero no lo dejo respirar ni un segundo. El italiano tuvo que centrarse en mantener ese segundo sitio para no perder el liderato del campeonato.



Dixon se mantuvo constante y al asecho de Arbolino, durante las últimas vueltas intentó aún más para conseguir el segundo sitio pero el italiano mostró de que está hecho y aguantó la presión del inglés.

Una carrera llena de abandonos.



Las caídas no se quedaron atrás y el primer incidente llegó en la primera curva cuando Jeremy Alcoba era culpable de la caída de Darryn Binder y Bo Bendsneyder. La acción fue investigada por dirección de carrera y Alcoba fue sancionado con una vuelta larga por conducción irresponsable. Al final de la carrera se informó que como consecuencia del accidente Bo, tiene fractura de la clavícula derecha.



En la vuelta 6 el piloto local Lukas Tulovic se fue al suelo. Segundos después y mientras luchaba por el podio Arón Canet se caía en la curva 13 perdiendo toda oportunidad de sumar puntos. Izan Guevara, también sufrió en la curva 13 y abandono.

Otros que tampoco lograron terminar fueron Lorenzo Dalla Porta y Joe Roberts.

Los que nos regalaron grandes batallas fueron Alonso López y Somkiat Chantra quienes pelearon toda la carrera por el cuarto lugar, al final Chantra se quedó con la posición.

Un poco más atrás Celestino Vietti trato de mantener a Manu González por el sexto lugar, la posición se la quedó el español.

Con esta victoria Acosta acorta la ventaja de Arbolino con 15 puntos.



La siguiente fecha se corre el próximo fin de semana en el circuito de Assen.