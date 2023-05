El podio del GP de Francia de Moto2 al habla: Arbolino nuevo líder del campeonato

Concluyó la quinta fecha del campeonato de Moto2. Sam Lowes arrancaba al frente por segunda ocasión pero una caída le quito toda oportunidad de brillar en el circuito de Le Mans.

Una bandera roja apareció durante la vuelta 3 debido a un accidente entre Albert Arenas, Aron Canet y Manu Gonzalez. En el reinició Tony Arbolino se colocó al frente y nadie logró alcanzarlo, detrás de él cruzaba la meta Filip Salac y Alonso López fue tercero.

Pedro Acosta llegaba como uno de los favoritos sin embargo y mientras nos regalaba una gran batalla junto a Lopez por la segunda plaza, se fue al suelo perdiendo toda oportunidad de sumar puntos.

Arbolino es ahora líder de la clasificación general con 99 puntos.

Tony Arbolino

"Ha sido de locos, una carrera muy dura a nivel físico, después de tres vueltas ya me sentía cansado no se porque, quizás por las condiciones de frío, no se si me puse mal anoche pero bueno, termino muy contento, vaya labor del equipo. Han dado un paso increíble adelante el sábado por la mañana, así que muy contento. Quiero agradecer a todos los que me siguen desde casa". Tony aprovecho para felicitar a su madre por su día. "Hoy es día de las madres, así que felicidades a mi madre que me debe estar viendo en televisión". Comentó el nuevo líder del campeonato.

Salac arrancaba desde la cuarta posición, finalizó segundo y se mostró satisfecho durante el podio. "El año pasado fue muy duro. Les he demostrado que merezco estar aquí", dijo durante su entrevista previa al podio.

El tercer sitio fue para Alonso López quien a pesar de los problemas durante el fin de semana y tras arrancar segundo, se va de Francia resignado con el tercer lugar.

El #21 declaró: "Si, he dado el máximo como siempre pero en estas últimas carreras, considero que nos faltaba algo y ahora tenemos que trabajar mucho en la moto para cambiar un poquito el setting, porque si quiero estar para ganar debería ser capaz de realizar algunos cambios. Aún así estoy muy contento por el equipo, por mi y muchas gracias a los que me apoyan. Ahora toca disfrutar un poco en casa".

La siguiente fecha se disputara del 9 al 11 de Junio en Mugello, Italia.