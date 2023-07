Casey Stoner: "Tenemos más aerodinámica que la F1"

Casey Stoner ha mostrado su desinterés al desarrollo actual del Campeonato de MotoGP y la falta de emoción ante el dominio absoluto de Ducati y las electrónicas.

Ante la ausencia de acción en pista de MotoGP ante el parón veraniego, el dos veces Campeón del Mundo, Casey Stoner ha ofrecido una visión personal sobre la situación actual y las posibles modificaciones ante las cuáles los representantes de Dorna deberían hacer frente si desean continuar su crecimiento.

Desde su retirada oficial tras la finalización de la temporada 2012, el campeonato ha sufrido numerosos cambios. Desde la parrilla de pilotos hasta el formato, pasando por los trazados en los que disputar los Grandes Premios y las aerodinámicas de las MotoGP. Durante esta última década, MotoGP ha evolucionado y, con ello, la visión de Stoner como aficionado más. "Estoy feliz de volver a ver a toda la gente después de unos años", confesó el australiano en su regreso al Festival de la Velocidad de Goodwood que ha tenido lugar recientemente en West Sussex, Inglaterra.

Ante la sorpresa de su acercamiento al campeonato y tras hacerlo por última vez durante el Gran Premio de Australia de 2022, Stoner ha confesado públicamente echar de menos el ambiente y a la gente, pero no al campeonato. "Todo el mundo sabe los problemas que tengo con el campeonato y lo que me gusta y lo que no me gusta", añadió durante su intervención.

El 38 veces ganador de la categoría reina no ha dejado de lado su pasión por el motociclismo, por lo que al ser preguntado por si aún sigue dicho evento, el australiano confesó que "pese a no tener televisión al encontrarse renovando su casa, cada vez que tiene la oportunidad, ve alguna carrera de vez en cuando".

Un mundial irreconocible

La situación actual en la que el dominio de Ducati y los diversos cambios sucesivos en el formato mantienen el campeonato no son del agrado de Stoner, quien confiesa que si estuviese en su mano, realizaría algunos cambios: "Haría algunos cambios en el formato. Toda esa mierda tiene que desaparecer: sin aletas, sin dispositivo de altura de manejo, sin control anti-caballitos, control de tracción reducido al mínimo. Los costos tienen que bajar y las reglas tienen que durar diez años para que los fabricantes perdedores puedan ponerse al día".

"Tener a la mitad del campo de pilotos dictando lo que sucede en la pista no es justo y no es la forma en que debería funcionar un campeonato mundial", confiesa el australiano. Y además, explicó que si estuviera en su mano, quitaría todo lo necesario, estableciendo una regla igual para todos y formulada de tal manera que ningún piloto o equipo pudiese eludirla.

El dominio de Ducati

Pese a que su pasado 'ducatista' le permitió obtener grandes alegrías, sobre todo, tras obtener el último título para la marca italiana en 2007, para Stoner el dominio que mantienen hasta el momento es perjudicial para MotoGP. En las ochos carreras disputadas hasta el momento, la presencia de pilotos Ducati, tanto oficiales como no, ha sido inminente: cinco pilotos Ducati ocupan el top 6 de la tabla de pilotos, Ducati lidera el campeonato de marcas y de igual modo lo hacen durante cada fin de semana.

Stoner es consciente de que el resto de marcas están en una situación delicada de desarrollo, como es el caso de las marcas japonesas: "La Yamaha tiene muy buen chasis, pero le falta algo de potencia. Las motos de alta potencia, por otro lado, tienen problemas para poner la potencia en la carretera".

"Cada moto necesita sus fortalezas y debilidades para que la competencia sea equilibrada. Pero en este momento todos están copiando lo mejor, por lo que todos están evolucionando en la misma dirección", añade. Según el australiano, el piloto se ha convertido en un mero títere en el que su única función es la de encender el gas y no pasa nada destacable, ya que apenas tienen problemas para controlar la moto.

"Por mucho que amo las carreras, este desarrollo me decepciona. Tenemos más electrónica que la Fórmula 1. Eso tiene que acabar”, concluyó el australiano.

Un festival de mucho motor

Fuente: MotoGP.com

A pesar de sus declaraciones, Stoner participó en el Festival junto a otras grandes figuras del motociclismo del pasado como Mick Doohan o Agostini y del presente como Pecco Bagnaia en una carrera que deleitó a los fans. Una vez más, el piloto italiano y actual líder del campeonato se llevó de nuevo la victoria ante el piloto australiano, con quien compartió podio y recorrido en pista al subirse de nuevo a su moto de 2008.