La FIM celebró este fin de semana su gala de premios de 2022

Durante este fin de semana se está celebrando en el Palacongressi - IEG Expo de Rimini los FIM Awards 2022 organizados por la Federación Internacional de Motociclismo para homenajear a los ganadores de este 2022. Como suele ser habitual se ha planificado una ceremonia donde se entregarán los premios. Además, este año se prevé más especial, ya que representa una vuelta total al espectáculo, tras dos años parados por la pandemia, pudieron volver los aficionados a los circuitos.

El evento se retransmite en directo a través de la página de Facebook de la propia FIM.

El itinerario que se seguirá en la ceremonia comenzó con una Asamblea General que se celebró el pasado viernes en la cual acerca de unos 100 representantes votarán sobre varias cuestiones relevantes, como por ejemplo al Presidente de la FIM.

El sábado por la noche será cuando se galardonee tanto a los pilotos como a los equipos que mejores resultados han cosechado mejores resultados durante esta temporada. Pecco Bagnaia y el Ducati Lenovo Team en MotoGP, Augusto Fernández y el Red Bull KTM Ajo en Moto2, Izan Guevara y el GASGAS Aspar Team en Moto3 y Dominique Aegerter y el Dynavolt Intact GP en la categoría de MotoE serán algunos de los premiados.

Este año la ceremonia vino acompañada de varias sorpresas como la celebración de “El futuro: Sostenibilidad y Motociclismo”, una mesa redonda en el Museo Ducati de Bolonia, que ya se ha celebrado el pasado martes 29 de noviembre. Además, los aficionados también tendrán la oportunidad de disfrutar de una sesión de firma de autógrafos con algunos de los Campeones del Mundo en el Teatro Amintore Galli de Rímini.

Para finalizar, estos premios son asimismo una gran ocasión para subrayar la importancia de todos los participantes y ganadores de los FIM Awards, entre los que se incluyen: el Women in Motorcycle Trophy, el FIM Environmental Trophy, el FIM Family Trophy, el FIM Trophy for The Future, el FIM Road Safety Trophy o el FIM Touring World Challenge.