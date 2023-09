Ducati afronta el GP de San Marino con la baja de Bastianini

El Gran Premio de Cataluña terminó convirtiéndose en una mala pesadilla para el equipo de Ducati Corse. En apenas tres curvas del inicio de la carrera, los dos pilotos italianos sufrieron un doble accidente que les impidió participar en el reinicio de la carrera.

Ante la larga recta del trazado catalán, todos eran consciente de que la primera frenada a derecha era crucial para el desarrollo de la carrera. Bagnaia salía una vez más desde la pole, por lo que no tuvo complicaciones a la hora de frenar ni tener que verse en la obligación de adelantar a otros pilotos. Situación contraria a la suya fue la de Bastianini, quien intentó frenar al máximo posible para no llevarse por delante a otros pilotos y realizar la primera curva de la mejor forma posible. Un toque con Johann Zarco provocó que ambos fuesen al suelo. Y con ellos, otros pilotos de la marca italiana como Álex Márquez y Fabio DiGiannantonio, del equipo Gresini, y Marco Bezzechi, tercero en el Mundial.

Las opciones de continuar la carrera en dicho momento parecían aún presentes. Sin embargo, en la sucesión de curvas 2 y 3, Pecco Bagnaia sufría un 'highside' justo delante de todo el pelotón y que provocó que inmediatamente los comisarios se vieran en la obligación de detener la carrera. Ante el gran susto sufrido, ambos pilotos fueron llevados directamente hasta el centro médico. Una vez examinados allí, y dada la noticia de que ambos estaban conscientes, serían trasladados al Hospital más cercano, en el que seguirían haciéndoles pruebas y reconocerían la gravedad de las posibles lesiones.

Afortunadamente para el líder del Campeonato, las noticias fueron favorables y no sufrió ninguna lesión grave. Sufría un politraumatismo del que debía recuperarse, sin lesiones graves ni roturas que le impidan subirse a la moto. De este modo, el italiano podrá participar en el Gran Premio de San Marino.

It was a big scare, but we are soooo glad that @peccobagnaia is safe and sound! 🙏🏼 Send your best wishes to our Pecco! 🥹 #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam #CatalanGP pic.twitter.com/W5DqogO2DW

En el caso de Enea Bastianini, las heridas sufridas durante el accidente le obligaron a pasar por quirófano. Su progresiva recuperación de la rotura tanto del tobillo izquierdo como de la mano izquierda obligarán a que el piloto italiano, nuevamente, vuelva a alejarse de los trazados.

Según diversos medios, el tiempo estimado de baja para Bastianini será de tres carreras, por lo que será baja definitiva en el Gran Premio de San Marino y en varias de las carreras a disputar en la gira asiática.

🏥 @bestia23 underwent surgery on his left ankle and left hand fractured in yesterday's crash at the #CatalanGP. The 2 surgeries, performed by Prof Catani and Tarallo at the Policlinico of Modena, were concluded successfully, and Enea will soonbegin the post-surgery recovery […] pic.twitter.com/56yFNFoJXg