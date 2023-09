Jorge Martin: "Bezzecchi ha tenido mala suerte, pero mañana será fuerte"

Jorge Martin ha hecho historia convirtiéndose en el primer gran ganador de una carrera de MotoGP dentro del Circuito Internacional de Buddh en India. La carrera pactada a 11 vueltas vio al piloto del Pramac arrancar desde el segundo sitio y concretar una gran salida. Un incidente entre los coequiperos Marco Bezzecchi (Poleman) y Luca Marini, le permitió alejarse del resto de los pilotos, logrando cruzar la meta con una ventaja de 1.389 sobre el segundo lugar.

Martinator cruzó la meta con un tiempo total de 19 minutos 18 segundos y 836 milésimas, ganando 12 puntos que lo sitúan 33 por debajo de Pecco Bagnaia, líder del campeonato.

Antes de recibir su medalla, Martin comentó, "Ha sido muy estresante, las condiciones, las curvas. En la última práctica previa a la carrera vimos que la pista estaba complicada pero he entendido bastante bien el circuito e inmediatamente he empezado a ir bien. Trate de mantener una buena distancia con respecto a Pecco. Era muy importante recabar información para mañana, me siento cómodo, mañana la carrera será dura. Bezzecchi ha tenido mala suerte hoy pero mañana será muy fuerte".

Más tarde el #89 recalcó para el micrófono de DAZN lo complicado que es entender un circuito nuevo. "No sabía como iba a ser la carrera, hemos rodado poco en esta pista. En la primera vuelta intente tirar un poquito pero cometí muchos errores; me fui de largo en la curva 4, en la 13 también, aún así vi que ya tenía medio segundo de ventaja y a partir de ahí tire hacía adelante. Otro punto a destacar es que hay que entender las gomas para encontrar la mejor estrategia para mañana y pensar un poco en los mapas para trabajar la electrónica".

Al ser cuestionado sobre si se siente más fuerte que Bagnaia o Bezzecchi para el día de mañana, respondió. "Seré mejor que hoy, simplemente porque he entendido las curvas donde necesito cambiar un poco en cuestión de electrónica y porque logré ese margen de distancia, el cual tendré que repetir".

La carrera principal se corre el día de mañana a 21 vueltas, Jorge saldrá nuevamente desde el segundo lugar de la parrilla.