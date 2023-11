Bagnaia, tras la carrera al 'sprint': "Mis sensaciones no son las mejores"

El fin de semana del Gran Premio de Malasia de MotoGP nos ha ofrecido una interesante carrera al ‘sprint’ que ha terminado con tres pilotos de Ducati en el podio.

Álex Márquez, Jorge Martín y Francesco 'Pecco' Bagnaia en el podio de la carrera al 'sprint' de Malasia.

Foto: Pecco Bagnaia

La victoria ha sido para Álex Márquez, que pudo rebasar a sus compañeros de fábrica para cruzar primero la línea de meta. Segundo ha terminado el madrileño Jorge Martín, y justo detrás, su rival directo por el campeonato, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, ha completado el podio.

“Hemos dado el máximo, pero no era suficiente para ganar hoy. Esta carrera nos ha ayudado para entender algo de cara a mañana. Mis sensaciones no son las mejores, sin duda”, ha declarado el campeón del mundo en el parque cerrado.

Más tarde, el líder del mundial ha ofrecido una entrevista para DAZN: “No sé qué ha cambiado. He empezado la carrera; me encontraba bastante bien. Pero, vuelta a vuelta, mis sensaciones con el tren delantero no me gustaba; ha ido de mal en peor. No podía frenar más tarde, no podía frenar fuerte o entrar fuerte en las curvas de izquierdas, no sé por qué. Han sido las peores sensaciones de todo el fin de semana. Es bueno que haya pasado ahora y tenemos los datos para entender todas las cosas, pero un poco raro”, ha resumido.

Pecco Bagnaia, por delante de Enea Bastianini en la carrera al 'sprint'. Foto: motogp.com

“Cuando me ha adelantado Álex, he intentado estar ahí. No podía entrar en las curvas. Jorge ha hecho un buen adelantamiento; lo ha hecho en la misma vuelta y he perdido mucho”, ha comentado sobre sus rivales y compañeros de fábrica.

“Después, algo se me ha enganchado en la moto y seguramente tampoco me ha ayudado, pero son cosas que pueden pasar y afortunadamente ha pasado hoy”. “Mañana seguramente tendremos que gestionar más”, ha concluido.

El piloto italiano aventaja a Jorge Martín, que hoy le ha recortado 2 puntos, en 11 de ventaja a falta de los Grandes Premios de Catar y Valencia, además de la carrera de mañana.