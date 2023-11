MotoGP confirma el calendario de Test 2024

MotoGP anuncia el calendario de test 2024 para las tres categorías. La Categoría Reina contará con tres jornadas de prueba y nueve días de prueba.

El Mundial de MotoGP calienta motores en los últimos preparativos para la próxima temporada 2024. Pese a que aún la presente no ha sido finalizada, a falta de la disputa de varios Grandes Premios y de conocer los nombres de los futuros Campeones del Mundo es sus respectivas categorías, MotoGP ha dado a conocer el calendario de test programado para 2024.

De dicho modo, en dicho calendario se establece que la categoría reina cuente con tres jornadas de pruebas y un total de nueve días de Test repartidos a lo largo del año. La principal diferencia respecto a los establecidos para 2023 es la ampliación de un día más de test que permita, tanto a equipos, fábricas, pilotos y proveedor oficial de neumáticos, probar la nueva especificación de neumáticos delanteros. Aunque dicha instalación será llevada a cabo durante la temporada 2025, estas jornadas de test permitirán tomar los primeros contactos de prueba.

Entre los trazados a visitar para su realización se han establecido 3 jornadas de Lunes, como fecha establecida tras la realización inmediata de los Grandes Premios:

Lunes 29 de abril: Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Lunes 3 de junio: Autodromo Internazionale del Mugello

Lunes 9 de septiembre: Misano World Circuit Marco Simoncelli

A ellas, se amplían las fechas ya confirmadas de test de pretemporada en el trazado Internacional de Sepang, de Qatar y tras la finalización de la temporada, en el Circuito Ricardo Tormo, el 28 de noviembre.

Del 1 al 3 de Febrero: Circuito Internacional de Sepang

Del 6 al 8 de Febrero: Circuito Internacional de Sepang

Del 19 al 20 de Febrero: Circuito Internacional de Qatar

Una temporada especial

Para la próxima temporada, MotoGP estará de aniversario al celebrar su 75º aniversario. Este año se disputarán 22 Grandes Premios históricos en 18 países diferentes.

A su vez, entre las novedades durante el desarrollo de dicha temporada, MotoGP espera alcanzar la transición al combustible sostenible. Dicho hito será realizado por fases, comenzando la temporada con un combustible que debe ser como mínimo un 40% de origen no fósil. La última de las fases será completada en 2027, temporada en la que el 100% de dicho combustible será de origen no fósil en todas las categorías.

En cuanto a las noticias más esperadas dentro del Paddock se encuentran la llegada de Pedro Acosta a la Categoría Reina y la adaptación de Marc Márquez a la Ducati del equipo Gresini. Estas y otras novedades hacen de esta temporada una de las más esperanzadoras para que MotoGP continúe su crecimiento.

Pedro Acosta, más cerca de lograr su segundo Título Mundialista / Fuente: MotoGP

Fechas establecidas para Moto2 y Moto3

Del mismo modo que lo anunciado con la Categoría Reina, el Campeonato Mundialista ha dado a conocer las fechas previstas para el desarrollo de los test en la próxima temporada de las categorías pequeñas. Los equipos contarán con dos test privados durante el mes de febrero.

El primero de los test establecido en dicho calendario será compartido por ambas categorías y será llevado a cabo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto del miércoles 28 de febrero al viernes 1 de marzo.

Esta será la única de las fechas concretadas en la que ambas categorías compartirán trazado en las mismas fechas. El Autódromo Internacional del Algarve en Portugal acogerá, de este modo, un test privado de Moto3 los días 22 y 23 de febrero, mientras que para Moto2 dicho test se realizará durante los días 24 y 25 del mismo mes.

Del mismo modo que en años anteriores, dichos test podrán ser seguidos al minuto en nuestra web VAVEL.