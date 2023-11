Fermín Aldeguer: "Quedan dos carreras para luchar por el Top3"

Fermín Aldeguer ha conseguido una incontestable victoria en el GP de Malasia 2023 celebrado en el circuito de Sepang. Aldeguer ha impuesto un frenético ritmo de carrera a lomos de la Speed Up Racing que no han podido seguir en ningún momento de la prueba ni Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto2, ni tampoco Marcos Ramírez.

Una vez festejada la primera posición con el equipo, Fermín Aldeguer ha atendido a DAZN donde ha admitido que esta semana ha sido dura a nivel mental debido a la rumorología que le sitúa en el Repsol Honda como sustituto de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP.

Fermín Aldeguer está un poco "agotado mentalmente" por el runrún acerca de su futuro: "De momento, me veo en Moto2"

"Supercontento con la carrera, desde el principio me he encontrado muy bien y lo he visto muy claro. Me salían los tiempos bastante fácil. He tenido que, a mitad de carrera, sentía que el agarre estaba bajando mucho, he guardado un poquito de goma", afirma Fermín Aldeguer.

"Pero al final ya no me quedaba nada y he empezado a rodar más rápido porque he visto que los que venían por detrás estaban apretando. Pero creo que este domingo éramos un poco más superiores. Ganar así, con la distancia que he conseguido, no es nada fácil. Me gustaría darle las gracias al equipo porque la moto va como un cañón", asegura Fermín Aldeguer.

"Me hubiera gustado empezar así todo el año porque otro gallo cantaría. La realidad es que ha sido un año positivo, he aprendido mucho y he podido luchar con los mejores. Quedan dos carreras para luchar por el top 3 del Mundial, que es el objetivo ahora. Y a disfrutar del momento", manifiesta el piloto de Murcia.

"El runrún agota un poco mentalmente, unos dicen que sí y otros que no, pero como yo le digo a mi madre, al final yo me pongo el casco y pienso en mí mismo. Y a continuar en esta línea. De momento me veo en Moto2. Si sigo aquí el próximo año será con esta moto", expone Fermín Aldeguer.

"Enhorabuena a Pedro Acosta por su increíble año, se ha mostrado superior a todos. Hay que ser honesto y decir la realidad. Pero nosotros por nuestro camino y a luchar por lo que ha conseguido", declara Fermín.