La temporada 2024 está a escasas semanas de dar comienzo. Antes de los test celebrados durante el mes de febrero en Sepang y Losail, hay equipos que ya están comenzando a mostrar sus colores para esta temporada.

El primer equipo en hacerlo ha sido el Gresini, que este año cuenta, un año más, con la presencia de Álex Márquez, y, como sustituto de Fabio Di Giannantonio, que se marcha al VR46 Racing Team, de Marc Márquez, que llega desde el Repsol Honda Team tras once temporadas y ya ofreció muestras de una buena adaptación durante el test disputado en el Circuito Ricardo Tormo, en Valencia. Así pues, la pareja de los hermanos de Cervera en un mismo equipo vuelve a ser visible cuatro años después, tras la temporada 2020, en la que dieron comienzo las continuas lesiones del ocho veces campeón del mundo.

Probablemente ha sido la presentación con más expectación de los últimos tiempos por la presencia del ‘93’ en el equipo de la fábrica de Ducati. El diseño de este año es continuista respecto al del año pasado, con los colores beis y rojo. Llaman la atención el color del número de Álex Márquez, que ahora es azul oscuro, y el cambio de diseño del número de su hermano, que ahora es rojo.

Álex Márquez: “Yo llegué el año pasado en un momento muy difícil de mi carrera deportiva porque los resultados fueron duros”, comentaba Álex Márquez. “Creo en esta familia. Ha sido una buena temporada; hemos cometido errores, pero con una nueva moto siempre es así. Ahora tenemos que volver a empezar, pero con la experiencia del año pasado. No quiero hablar de una posición concreta o un resultado concreto. Me gusta mucho el número desde un punto de vista estético. Es una moto rápida. Intentaremos estar en las primeras posiciones. Marc ya ha ganado mucho, que me deje a mí. Si puedo ir mejor que él, mucho mejor. Me enfocaré carrera a carrera. Para mí es un sueño compartir equipo con él. Seguro que este año será distinto. Yo iré en el lado derecho del box porque fui el primero en llegar. Le deseo que se divierta y que tenga la ilusión de luchar, no solo de ganar”.

Álex Márquez, con la nueva Ducati Gresini. | Foto: Gresini Racing

“Estoy encantado de estar aquí con ustedes”, comenzaba Marc. “Solo he pasado un día con la moto. 50 vueltas. Me he sentido muy bien. Estoy con muchas ganas de seguir trabajando para entender bien el equipo; me siento como un niño con zapatos nuevos que quiere probarlos y aprender cosas nuevas. Mi objetivo es divertirme, por eso he cambiado de equipo. Cuando han visto que yo estaba listo, me han invitado a entrar. Tengo muchos amigos en el Repsol Honda, pero en Gresini hay muchas personas maravillosas. Hay que ir poco a poco para poder volver a divertirse. Siempre tengo que pensar que el primer rival de mí mismo soy yo. La presión es mucha, pero sé que tengo que trabajar con mi equipo duramente en mi box. Al llegar a Ducati, tengo que pensar como referentes en Bagnaia o Martín. Le deseo lo mejor a Álex. Es fuerte; ha ganado campeonatos. Estoy seguro de que acabará muy bien la temporada. Este próximo año será para construir unas bases”.