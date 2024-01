El inicio de la nueva temporada de MotoGP está muy cerca. Este lunes se ha desvelado el diseño de la quinta moto para la próxima temporada. Tras Gresini Racing, Ducati Lenovo, Pertamina Enduro VR46 y Trackhouse Racing MotoGP, hoy ha sido el turno de GASGAS Factory Racing Tech3.

Máxima expectación para conocer el diseño del equipo satélite de KTM con la que se estrenará Pedro Acosta en la categoría reina del motociclismo. El piloto de Mazarrón de tan sólo 19 años tras proclamarse campeón del mundo este pasado 2023 en la categoría de Moto 2 dará el salto a MotoGP.

Estará acompañado en su equipo por otro español, Augusto Fernández, que repetirá con GasGas tras su anterior temporada donde fue rookie del año. Además rozó el podio en el Gran Premio de Francia acabando en la cuarta posición. Dos pilotos que ya se conocen de sobra, debido a que coincidieron hace un par de años con los colores de KTM en Moto2 donde el madrileño se proclamó campeón en la categoría.

En cuanto al aspecto de la RC16 no ha ido muchos cambios como se esperaba, ya que se mantiene el color rojo como el principal. En cuanto a los cambios es la presencia del patrocinador Red Bull, que aparece en los laterales y parte delantera de la moto.

Pedro Acosta tras su presentación con su nueva moto no se ha querido poner un objetivo para su primera temporada como piloto de MotoGP: "Es cierto que se ha creado mucha expectación, muchas ilusiones con mi persona después de todo lo que ha pasado. El único año en el que hablé de resultados fue el peor, el 2022. No puedo decir mucho de resultados, objetivos o con lo que me quedaría contento, porque no lo sé". En cuanto a su adaptación ha explicado que en Valencia vio que le faltaba "trazar como algunos pilotos de MotoGP, adaptar cosas como el sillín, la estribera, los botones, que esté cómodo". "Nos centraremos en eso, en poner la moto a punto, en que esté cómodo", añadió.

Pedro Acosta en la presentación de GasGas. Foto: MotoGP

Augusto Fernández, con hambre en este 2024

Mientras que su compañero de equipo, Augusto Fernández si se pone objetivo y es bastante ambicioso para esta temporada: "No sé los objetivos en posición, porque hay que ver cómo va la moto, pero sí que quiero ser la primera KTM o GasGas en pista, quiero luchar cada carrera por estar ahí delante. Veremos. Por supuesto que me gustaría conseguir mi primer podio o victoria". También analizó a su compañero de equipo, Acosta, al que le ve "bien preparado físicamente". "Llegará preparado y es sólo cuestión de tiempo que esté delante. Me ayuda a subir el nivel y aprender, como hice en Moto2, pese a que llevaba ya cuatro años en Moto2. Estoy contento de tener un compañero fuerte", dijo sobre el murciano.

Entre el 1-3 de febrero será los días que podremos ver a Pedro Acosta con la RC16 en Sepang. Este primer test será para los pilotos rookies, probadores y los equipos de Yamaha y Honda, gracias a unas nuevas concesiones.