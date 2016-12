Anuario VAVEL 2016: Moto2, el talento del futuro brilló en el presente

Anuario 2016: Moto2, el talento del futuro brilló en el presente | Fotomontaje: Martín Velarde

2016, una temporada más que introducir en la mochila particular del Mundial de Motociclismo, la número 68 desde que en 1949 se diera el pistoletazo de salida a esta apasionante disciplina. Pocas categorías quedan ya de aquella época. Los 50cc, 125cc, 250cc, 350cc y 500cc han sucumbido ante el avance tecnológico de los últimos años, donde los motores de cuatro tiempos han tomado una importancia capital en el desarrollo del Mundial. En 2010, los míticos 250cc quedaron atrás. Los motores Honda de 600cc le tomaron el relevo, creando una nueva categoría: Moto2, un certamen donde la igualdad de mecánicas está a la orden el día. El talento del piloto, la capacidad de poner a punto su máquina y el instinto por hacerse un lugar en esta jungla ponen a cada uno en su lugar, preparando a los aspirantes para verse las caras con los mayores en la categoría reina.

Lejos queda ya la noche de Qatar que vio a un jovencísimo y eternamente presente en la memoria colectiva del deporte Shoya Tomizawa se adjudicaba la primera victoria de la historia de Moto2, un logro que el japonés, que falleció ese mismo año en el circuito de Misano, mantendrá durante toda la historia. Ese año, el motociclismo español tuvo el honor de ver como uno de los suyos, Toni Elías, alcanzaba la gloria, convirtiéndose en el primer entronado de la nueva categoría. No ha sido el único, pues Marc Márquez, Pol Espargaró y Tito Rabat también han logrado dicho logro.

El siguiente aspirante del motociclismo español, Álex Rins, subcampeón en 2015, tomaba el relevo de estos pilotos y asumía la responsabilidad de devolver al deporte español a lo más alto en la categoría intermedia. No lo tendría fácil. Un redescubierto Johann Zarco, que se mantuvo en Moto2 con el objetivo de mantener la corona, y un Sam Lowes a lomos de una Kalex por primera vez, también seguían el mismo sueño, pero solo uno podía completar la tarea.

Sorpresas bajo la noche

Si por algo se ha caracterizado desde sus inicios la categoría de Moto2 es por no dejar de brindar sorpresas a los aficionados. En la primera cita, el ansia de competición pasó factura a muchos pilotos y dejó a los favoritos lejos de la lucha por el primer triunfo del año. Franco Morbidelli, Álex Rins, Sam Lowes y Johann Zarco se adelantaron en la salida, y recibían, en consecuencia, una penalización en forma de ride-through, lo cual les relegaba a las últimas posiciones. Por delante, Luthi cabalgaba hacia la victoria. Inmediatamente después, Luis Salom ponía los destellos de brillantez entre los pilotos españoles. El balear, agresivo como suele, fue dando buena cuenta de varios pilotos y, poco a poco, se ganó un podio que ponía fin a un invierno repleto de dudas y volvía a las primeras posiciones, las que tanto se le habían atragantado en las últimas temporadas.

Thomas Luthi empezó la temporada ganando en Qatar | Foto: GaragePlus Racing Team

Tras la noche de Qatar, los favoritos volvieron al ruedo. Zarco, Rins y Lowes se repartieron las victorias en las siguientes citas, celebradas en Termas de Río Hondo, Austin, Jerez y Le Mans. El español, en un estado de forma soberbio, se aupó al liderato del Mundial, seguido de cerca de un Lowes que parecía haber alcanzado la regularidad que tanto había ansiado en los últimos años. Por contra, Zarco, algo perdido en la puesta a punto de su Kalex 2016, tocó fondo en casa, ante sus aficionados, donde sufrió una caída que le dejaba a 31 puntos de Rins en el Mundial. El francés tenía que reaccionar, y pronto, si quería aspirar a revalidar su corona.

En Mugello, en una carrera polémica por las sanción a Álex Rins tras una bandera roja provocada por una caída de Xavi Vierge, supo sofocar el entusiasmo de Baldassarri ante sus aficionados para lograr la segunda victoria de la temporada y aprovechar así el mal día de Rins para recortar distancias y, de paso, mandar un mensaje a todos los que le daban por muerto. Johann Zarco había vuelto, y detener su ambición, ilimitada como se demostró en 2015, no iba a ser tarea fácil para sus rivales.

Una tarde de viernes maldita

El Mundial llegaba al rojo vivo a una de las citas más especiales de la temporada, la del Gran Premio de Catalunya. Johann Zarco ponía a prueba la solidez del liderato de Álex Rins ante la afición española, siempre volcada con sus pilotos. El clima acompañó. El calor mediterráneo y la ausencia de nubes fueron el escenario ideal para ver el inicio del fin de semana. Nada parecía ir mal, hasta que, sobre las 15:30 horas, el silencio tomaba el paddock: Luis Salom sufría un gravísimo accidente, que le dejaba inconsciente en la escapatoria de la curva 12. Ambulancias, helicópteros y multitud de coches médicos tomaron el asfalto del Circuit. Una hora después, el peor presagio se convertía en realidad: Luis Salom se había ido.

Luis Salom perdió la vida en los libres del GP de Catalunya | Foto: SAG Team

El fin de semana tuvo que seguir adelante, pero no sin cambios. Los pilotos presionaron a los organizadores para cambiar el trazado que se usaba en la maldita curva 12, y lo consiguieron. Las motos usaron el trazado de la Fórmula1. En el ámbito competitivo, todo empezaba de nuevo, pero los protagonistas serían los mismos: Álex Rins y Johann Zarco. El francés dedicó toda la carrera a mantenerle el pulso a Rins. Sabedor de que ostentaba un ritmo mejor que el de su rival, esperó a las últimas vueltas para dar la estocada y cabalgar en solitario hacia la tercera victoria de la temporada, la más amarga de su carrera seguramente. Un podio sin champagne, sin sonrisas, vacío de emociones, puso el punto final a un fin de semana marcado por la tristeza por la pérdida del 'Mexicano'.

Solidez con denominación de origen

Tras el traumático Gran Premio de Catalunya, el Mundial siguió su evolución en un circuito lleno de historia y de momentos épicos: Assen, la Catedral del motociclismo. Allí, Takaaki Nakagami, a lomos de su Kalex del Idemitsu Honda Team Asia, lograría su primera victoria en el Mundial. Tres años tuvo que esperar el japonés, llamado a ser el futuro del motociclismo nipón, para lograr dicha hazaña, y lo hizo en una carrera marcada por una bandera roja a pocas vueltas del final por la aparición de la compañera de viaje de gran parte de los días en tierras holandesas: la lluvia. Zarco no pudo batir al japonés, pero el mal resultado de Rins, que fue sexto, le permitía igualar en puntos a su rival y asaltar el liderato del certamen por tener más victorias que el español. Por detrás, Lowes, cuarto en Assen, no estaba lejos. Solo cinco puntos le separaban del dúo de cabeza.

El Mundial llegó a Alemania con todo abierto. El parón veraniego estaba cerca, y era importante no cometer errores para afrontar las vacaciones con tranquilidad. Pero, de nuevo, la lluvia quiso ser protagonista. Una matinal pasada por agua acompañó a los pilotos en Sachsenring, lo cual deparó una carrera de lo más accidentada. Morbidelli, Nakagami y Sam Lowes, entre otros, besaron el suelo. Pero la caída más significativa fue a falta de tres vueltas para el final. Álex Rins, que iba tercero en carrera, se fue al suelo de forma incomprensible en la curva uno, mandando al traste parte de sus opciones en el Mundial. Por delante, Zarco demostró su talento en todas las condiciones y supo aguantar las embestidas de Jonas Folger, héroe local, que a pesar de intentarlo hasta la línea de meta, no pudo superar al piloto galo, con lo que tuvo que conformarse con la segunda posición. Completó el podio otro español, Julián Simón. El de Villacañas para alegría de gran parte del Paddock, volvía a pisar el cajón, tras cuatro temporadas difíciles, donde no estuvo cómodo y, por ende, los resultados no fueron los deseados.

Reacción inesperada

Con las vacaciones ya terminadas, el Mundial daba la bienvenida al Red Bull Ring, un trazado histórico ausente en el certamen desde hacía 19 años. El circuito austríaco se adaptó como anillo al dedo a Zarco, que seguía a lo suyo y se adjudicó una nueva victoria que, unida al tercer puesto de Rins, ampliaba la diferencia hasta los 34 puntos. El español abandonó el antiguo A1-Ring con la sensación de haber salvado los muebles sobre la campana, pues se ganó el podio gracias a un soberbio adelantamiento a Thomas Luthi en la última curva del trazado propiedad de la marca de bebidas Red Bull. El Mundial seguía vivo, pero era necesaria una reacción por parte de los rivales de Johann Zarco.

Álex Rins inició una impresionante remontada tras el parón veraniego | Foto: Páginas Amarillas HP 40

La siguiente semana, el Mundial siguió adelante, esta vez en el República Checa, en el espectacular circuito de Brno. De nuevo, la lluvia, esa amiga pesada que tantos dolores de cabeza ha dado a los pilotos en 2016, volvió a hacer acto de presencia, y esta vez causó estragos. Jonas Folger, del Dynavolt Intact GP, dominó sin oposición, y se llevó una holgada victoria. Justo por detrás, Álex Rins daba la campanada. Tras un fin de semana de lo más difícil, el español se alió con la lluvia, esa que le mandó al suelo en Alemania, para subir al cajón. Zarco no tuvo su día, y se vio obligado a sacar su faceta más conservadora para evitar daños mayores. Solo pudo ser undécimo, lo cual hacía que Rins le pegara un buen mordisco de puntos en la general.

Zarco no estaba nada cómodo tras las vacaciones. Silverstone, un circuito del agrado del piloto galo, fue el escenario donde se pudo ver como los fantasmas del pasado regresaban a la cabeza del sólido campeón, puesto que en una maniobra de lo más inexplicable, se llevó por delante a Sam Lowes, que corría en casa y que terminó en el suelo. Rins, por su parte, se lesionó en la clavícula días antes de la cita británica, pero supo sufrir, y el sufrimiento tuvo recompensa. A pesar de una pésima posición en la parrilla de salida –partía 19º–, el español tiró de épica para remontar hasta la séptima posición que, unida a la penalización de 25 segundos que se le aplicó a Zarco y que le dejó fuera de los puntos, abría aún más si cabe la pelea por el campeonato.

Los 'outsiders' se disfrazaron de jueces

El Mundial llegaba al rojo vivo a una cita clave. Misano Adriático tenía que aportar respuestas sobre hasta donde duraría el bache de Johann Zarco, o, desde otro punto de vista, cuán real era la reacción de Rins. En territorio italiano/sanmarinense, los pilotos locales siempre se crecen, y la decimotercera cita del Mundial no fue la excepción. Lorenzo Baldassarri, amigo y compañero de entrenamiento de Valentino Rossi, puso toda la carne en el asador, y alcanzó su primera victoria en el Mundial. Superó a un Álex Rins soberbio, abonado a la filosofía de ir de menos a más durante los fines de semana, y que esta vez le permitió pegar otro pequeño mordisquito a Zarco, que fue cuarto. La diferencia entre ambos pilotos pasó de los 34 puntos de diferencia tras el GP de Austria a los tres puntos que separaron a Zarco y Rins al abandonar el circuito Marco Simoncelli. Las espadas estaban en todo lo alto, y Aragón aguardaba un nuevo envite de esta árdua batalla por la corona.

Sam Lowes sumó el segundo triunfo de la temporada en Aragón | Foto: Federal Oil Gresini

Lo acontecido en el circuito maño estuvo a la altura de lo esperado. Sam Lowes, en un resurgimiento inesperado tras una mitad de temporada marcada por la irregularidad y las caídas, volvía a la cima. Álex Márquez, lastrado por la falta de potencial en las clasificatorias, completó un fin de semana casi perfecto, que le permitió lograr su primer podio en la categoría intermedia, superando a su compañero Franco Morbidelli, que completó el cajón. Por detrás, Álex Rins volvió a hacer de las suyas, y completó una buena remontada que le permitió ser sexto, a priori un mal resultado, pero viendo que Zarco tuvo una carrera muy complicada y solo pudo ser octavo, era más que bueno. Un único punto les separaba antes del triplete asiático, que, como suele, dictaría sentencia.

Descalabro español, gloria gala

Cuando el Mundial abandona territorio europeo para embarcarse en las citas asiáticas, siempre suele aportar sorpresas. Esta temporada, las sorpresas fueron más allá, y se convirtieron en pesadillas para Álex Rins. Sendas caídas en Motegi y Phillip Island sentenciaron sus opciones, tirando por la borda la buena temporada que había realizado hasta entonces. Hasta tal extremo llegó el bache, que el español incluso perdió la segunda posición en el Mundial. Thomas Luthi, sin hacer demasiado ruido, fue aprovechando sus oportunidades y, poco a poco, fue comiendo terreno a los líderes, hasta el punto que, en Malasia, seguía vivo en el Mundial. Pero Johann Zarco supo mantener la calma cuando debía. Una segunda posición en Motegi por detrás del suizo y una discreta pero útil decimocuarta en Phillip Island le daban la primera bola de partido para ser campeón en Sepang. Con ganar la carrera le bastaba, no dependía de nadie más, y entonces, su ambición pesó más que la presión que le había atenazado en las citas previas.

Zarco superó a Morbidelli y a Folger en Sepang para proclamarse campeón | Foto: Ajo Motorsport

En Malasia, bajo la lluvia, Zarco mostró su faceta más ambiciosa. A la vista de la situación en carrera, donde Rins y Luthi estaban hundidos en la clasificación, al francés le valía con la segunda e incluso la tercera posición. Estando en lucha con Folger y Morbidelli en las primeras unidades, era de esperar que el conservadurismo tomara a Zarco, pero no, él quería ganar el Mundial ganando. Y así fue. El francés quiso ganarse un hueco en la corta historia de la categoría de Moto2 desde lo más alto del podio. El punto y final perfecto a una temporada marcada por la irregularidad, donde las buenas actuaciones y las más discretas estuvieron presentes a partes iguales.

Talentos para el futuro

Toni Elías, Stefan Bradl, Marc Márquez, Pol Espargaró y Tito Rabat, todos ellos también campeones en Moto2, no pudieron mantener su corona. En la mayoría de casos, su ascenso a MotoGP se lo imposibilitó; en el de Tito, Johann Zarco se lo impidió. El francés, un año después, volvía a saborear la gloria y lo hizo con una determinación que le ha hecho merecedor de un puesto entre los mayores, en MotoGP, con el Monster Yamaha Tech3. No será el único que lo hará. Junto a él, también se unirán a los mejores pilotos del Mundo sus grandes rivales en 2016. Álex Rins, Sam Lowes y Jonas Folger también estarán en la parrilla de MotoGP en el mes de marzo, cuando se apaguen los semáforos rojos en la noche qatarí.

El talento que ha tenido Moto2 en 2016 no ha pasado desapercibido. Zarco, Rins, Luthi, Folger, Lowes, Morbidelli, etc. Una extensa lista de pilotos con talento han brindado una temporada llena de carreras imprevisibles, emocionantes y, en definitiva, han recuperado la esencia de una categoría que, en los últimos años, estaba empezando a estancarse tras la efervescencia de sus primeros años de vida. La base del futuro se ha visto esta temporada. En 2017, estos jóvenes talentos que han brillado en 2016, tendrán la oportunidad de batirse en duelo con los mejores del mundo, tratarles de tú a tú y demostrar que no han llegado a la cima por casualidad. El 26 de marzo del 2017, en Losail, tendrán la primera oportunidad para demostrarlo.