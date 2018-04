Pellegrini y Nainggolan viajan; Ünder se queda en Roma

Google Plus

En la mañana de hoy, la Roma hizo oficial la lista de convocados que viajarán a Barcelona como motivo del enfrentamiento que les medirá a los culés el miércoles en los cuartos de final de la Champions League. En ella resaltaban tres grandes novedades -dos esperadas y otra no tanto-: Lorenzo Pellegrini y Radja Nainggolan sí serán de la partida de la expedición giallorossa. En cambio, Cengiz Ünder no lo hará.

El primero era un secreto a voces, aunque al igual que el belga, participaron únicamente en la segunda parte del entrenamiento. Cierto es que lo del ninja llama bastante la atención, ya que el fue el pasado sábado cuando parecía 'romperse' muscularmente al cuarto de hora en el duelo que les enfrentó al Bologna en el Renato Dall'Ara, teniendo que ser sustituido.. En ese instante, se encendieron todas las alarmas en la ciudad eterna. Además, el propio Eusebio Di Francesco no daba buenas noticias en la rueda de prensa posterior: "Las sensaciones con Nainggolan no son positivas". Finalmente, los problemas no fueron a más. Eso sí, parece complicado que el '4' romano vaya a salir de inicio en el Camp Nou.

Por otro lado, está la figura de Ünder, quien, en su caso, se quedará en la capital italiana al no lograr recuperarse de su lesión. Además, se le vio entrenar al margen del grupo. Una ausencia sensible para la loba, que echará de menos a su extremo otomano por la banda derecha, en la que se estaba asentando convirtiéndose en una de las grandes sensaciones de Serie A y volviendo a dar la razón a Monchi con su fichaje. Ya lo hicieron el sábado frente al Bologna, careciendo de esa pizca de electricidad que les daba él. Y es que esto lo refrendan sus números: 24 partidos, seis goles y una asistencia. Por tanto, el técnico giallorosso deberá de tirar de nuevo de El Shaarawy o Gerson en su lugar.