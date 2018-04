Previa RB Leipzig-Olympique Marsella: en busca de la semifinal

El sorteo de cuartos quiso que dos candidatos al título se enfrentaran este jueves en la Europa League. Así, el Marsella se traslada hasta el país germano con la intención de traer un buen resultado a Francia. No lo tendrá fácil, pues enfrente se encuentra el Leipzig, cuyas derrotas en casa se miden a cuentagotas.

Respecto a sus anteriores eliminatorias, el Leipzig se enfrentó al Zenit, que se quedó a un tanto de enviar la eliminatoria a prórroga. Por su parte, el Marsella venció cómodamente al Athletic, prácticamente sentenciando la eliminatoria en el partido de ida, donde el conjunto de Rudi Garcia consiguió un 3-1 favorable, en un encuentro en el que el resultado final pudo ser más abultado.

El Leipzig, en la ambigua pelea por Europa

Además de en cuartos de final de la UEFA Europa League, actualmente el conjunto de Sajonia se encuentra en la cuarta plaza de la tabla de la Bundesliga, peleando con cinco candidatos más por el acceso a Champions League para la siguiente temporada. Cabe destacar que, desde la segunda posición hasta la séptima, donde se hallan los equipos que luchan por entrar en competición europea, solo hay diez puntos de diferencia.

El rendimiento a largo plazo del Leipzig en las últimas campañas es más que notable. En cuanto al corto plazo, llegan disparados con seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. El entrenador austríaco Ralph Hasenhuttl no tendrá, a priori, problema alguno para afrontar el partido ante el Marsella con un once de gala, salvo Wili Orban, al que presumiblemente sustituirá Ibrahima Konaté. Tras el regreso por el parón internacional, los jugadores locales respondieron con una victoria ante el Hannover.

El Marsella, en una situación similar

De la misma forma que el Leipzig, el Marsella también pelea junto al Mónaco y al Lyon por subirse al podio de la competición doméstica, liderado por el PSG, y obtener el acceso directo a la Liga de Campeones de cara a la temporada que viene.

Después de ceder en el Choc des Olympiques, el Marsella se repuso con una cómoda victoria en el estadio del Dijon. Muchos jugadores de ataque del equipo francés están en un gran momento de forma: el capitán Dimitri Payet, Lucas Ocampos, Maxime Lopez o Florian Thauvin son muestra de ello. Además, podrán contar con el ya recuperado Kostas Mitroglou, después de un mes de lesión.

No obstante, no todo son buenas noticias para los pupilos de Rudi Garcia. En el encuentro contra el Dijon se lesionaron dos jugadores importantes para el equipo: Steve Mandanda, guardameta titular para el que se prevén entre cuatro y seis semanas de baja; y el defensa central Adil Rami, que, aunque su baja estimada es menor, de 10 a 15 días, no podrá estar en Alemania. Estas ausencias se suman a las de Florian Thauvin e Hiroki Sakai, que no pudieron estar en el partido del pasado sábado.

En definitiva, ambos equipos se encuentran en una situación similar en sus respectivas ligas, pero el Olympique de Marsella afronta el choque más mermado que el Leipzig.

Encuentros históricos

La de mañana será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten, debido a la corta historia del RB Leipzig. El equipo fue fundado en el año 2009 y lleva desde 2016 en la máxima categoría alemana, quedando segundo tras el Bayern en su primera participación en la Bundesliga. Así consiguió el acceso a competición europea por primera vez en su historia. Tras clasificarse como tercero en un grupo que lideraron Besiktas y Porto, cayó a Europa League y después de eliminar tanto al Napoli como al Zenit, será también su primer enfrentamiento histórico contra el Olympique de Marsella.

Convocatorias

A las 14:30 horas del miércoles 4 de abril, no se han hecho oficiales las convocatorias de los equipos, salvo las bajas seguras por lesión mencionadas anteriormente.

Alineaciones posibles