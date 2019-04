David Ferrer: ''Mi principal objetivo es acudir a Río''

David Ferrer en la presentación de los relojes Bovet, de la que el tenista es embajador, ha reconocido que el año no va como esperaba. ''No está yendo todo lo bien que esperaba, pero estoy trabajando e intentando buscar un buen nivel. En la gira de Sudamérica y la última semana en Miami no pude sacar los partidos adelante, pero estoy tranquilo, contento con lo que hago, con mi trabajo e intento mejorar'' comentó.

Ahora que la temporada de pista rápida ha llegado a su fín, Ferrer se muestra optimista de cara a estos dos meses de competición, donde la arcilla es la protagonista. ''Estoy con ganas de jugar bien, con ganas de hacer una gira buena ahora que los viajes son cortos, voy a jugar en Barcelona y Madrid y eso ayuda porque estás en casa. Tengo ilusión, me lo paso bien con lo que hago y voy a intentar hacerlo bien''.

El alicantino confesó que asistir a los Juegos de Río es el gran objetivo de la temporada: ''Para mí, serían mis terceros Juegos Olímpicos y tengo 34 años e igual últimos, así que me hace mucha ilusión. El objetivo es poder llegar con buenas sensaciones y poder participar'' dijo Ferrer.

Ferrer no se libró de la pregunta de moda, el sexismo en el mundo del tenis. También fue preguntado por la polémica ocasionada por el sexismo en el mundo del tenis. ''Lo importante es que todos estemos contentos con lo que ganemos y si se puede mejorar, pues mejor. Yo estoy contento, me siento afortunado porque el tenis me ha dado muchísimo y si a las mujeres les va bien, mejor aún. Lo importante es que en el tenis haya aficionados, gente que lo juegue y siga subiendo. Cuanto más mejore el tenis en cuanto a público y televisión, mejor para todos.

El último apunte de David en la rueda de prensa fue sobre Nadal. ''El año pasado, Rafa, acabó cinco del mundo, pero como estamos acostumbrados a que acabe uno o dos y ganar títulos, parece como si fuera un fracaso y yo personalmente no lo veo así. Rafa sigue trabajando, disfrutando y está arriba con opciones de ganar Grand Slams, pero no siempre es posible''. No se quiso olvidar del actual número uno del mundo. ''Djokovic lleva dos años en lo más alto y está cuajando un año para enmarcar.

Ferrer espera ansioso la temporada de tierra donde ojalá pueda desplegar todo el tenis que lleva dentro y así poder conseguir buenos resultados para mantenerse entre los mejores.