Tiafoe despide de Wimbledon a Verdasco

Fernando Verdasco parece ver como sus mejores actuaciones en hierba y concretamente en Wimbledon son cosa del pasado. Si el año pasado se marchó sin pena ni gloria de la gira con tan solo una victoria en tres torneos, este año no han mejorado las cosas para el zurdo madrileño, cuatro torneos y solo una victoria (Medvedev en Herthongenbosch). Esta vez en el torneo londinense su verdugo fue el siempre peligroso Frances Tiafoe, quien lo venció en cuatro sets por 7-6 7-6 3-6 6-3.

Como suele ser habitual en hierba, el servicio fue un arma decisiva y muy difícil de contrarrestar. Tan solo se pudieron ver un intercambio de breaks en los primeros juegos del partido, otro para Fernando en el tercer set y el definitivo con el que Tiafoe logró sacar para el partido en el cuarto set.

El partido del español al saque fue muy correcto y apenas concedió oportunidades de rotura salvo en los dos juegos que no pudo mantener el servicio, conectando hasta 22 saques directos en el partido. Sin embargo, al resto tuvo muchas dificultades para restar y su rival conseguía dominarle con relativa facilidad. También estuvo muy errático de fondo y con muchas dificultades para mantener el peloteo y utilizando un revés cortado semiglobo que no parecía molestar ni lo más mínimo a su rival.

No obstante, Tiafoe no hizo su mejor partido y concedió muchas oportunidades a Verdasco durante todo el partido. En el primer set con 6-5 el madrileño dispuso de dos bolas de set al resto que perdió con segundo saque y, posteriormente, le costarían ceder el set. En el segundo fue algo similar, a mediados de set tuvo otro 15-40 que no aprovechó y en el tie break cometió dos dobles faltas que hubieran sido determinantes si su rival no hubiera regalado también dos puntos. Tiafoe estuvo más acertado en los últimos puntos y se apuntó el set también. En el tercero Verdasco si aprovechó su oportunidad al resto y se apuntó la manga, pero un despiste en el peor momento del cuarto set supuso el final de Verdasco en el torneo.