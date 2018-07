Harrison vence a Norrie y avanza a la final de Atlanta

Google Plus

Ryan Harrison buscará conseguir el segundo título de su carrera tras vencer a Cameron Norrie en el torneo ATP 250 de Atlanta. Tal como lo había hecho en sus partidos anteriores, el americano logró remontar el primer set perdido para finalmente ganar el encuentro con parciales de 2-6 6-3 6-2 en una hora y 44 minutos.

En el primer enfrentamiento entre ambos jugadores, Harrison empezó el encuentro muy dubitativo e impreciso. De los primeros nueve puntos jugados, solo uno cayó del lado del americano que rápidamente se encontró 2-0 abajo en el marcador. Luego de un par de buenos juegos de servicios de ambos jugadores, Norrie tuvo hasta dos chances de quebrarle el servicio al americano pero americano esta vez sí supo escapar de ellas. En el séptimo juego, sin embargo, Norrie iba a plasmar su superioridad en el marcador cuando quebró por segunda ocasión a su rival. Así, sin titubeos y mostrándose sólido desde la línea de fondo, el británico consolidó su servicio y se llevó el primer parcial con un marcador de 6-2.

En el inicio de segundo set, Harrison seguía teniendo algunos problemas para mantener su servicio mientras que Norrie apenas perdía uno o dos puntos en sus juegos de saque. Esta tendencia se iba a consolidar en el quinto juego cuando Norrie consiguió sus las primeras oportunidades de quiebre en el set. Sin embargo, el británico no las pudo aprovechar en gran medida porque Harrison mostró una mejor versión al momento de jugar los puntos importantes. Este pareció que fue el juego que el americano necesitaba para ganar confianza, comenzar a complicar el saque de Norrie y terminar quebrando su servicio por primera vez en el partido. Así, Harrison se puso 4-2 en el marcador. En los juegos siguientes, el americano supo mantener esta ventaja y se llevó la segunda manga por 6-3.

Ahora el momento del partido lo tenía Harrison y no lo iba a desaprovechar ya que en el amanecer del tercer set quebró el servicio del británico. Sin duda la tendencia del partido había cambiado; ahora era el americano quién consolidaba sus servicios rápidamente y el británico quién tenía que esforzarse más para no perderlos. En el séptimo juego, el tenista local volvió a llevar la superioridad mostrada en la cancha al marcador cuando quebró el servicio de Norrie una vez más. Ya sacando para el partido, el americano no se puso nervioso y se llevó el tercer set por 6-2 concretando su remontada.

Ryan Harrison se medirá ante John Isner el domingo reeditando la final del año pasado en donde Isner alzó su cuarto trofeo al ganar por doble 7-6.