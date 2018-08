Alexander Zverev sobrevive a Nishikori

Google Plus

La 'reconquista' de Alexander Zverev sigue su curso. El alemán, número tres del mundo y principal favorito para hacerse, por segundo año consecutivo, con el Citi Open, sobrevivió a un comprometido encuentro ante el nipón Kei Nishikori, al que tuvo que llevar a las tres mangas con un parón por lluvia incluido. Tras menos de dos horas de contienda, el germano se alzaba con la victoria, 3-6 6-1 y 6-4, para seguir soñando con revalidar el prestigioso título americano y, de paso, conservar su estancia en el podio mundial.

El menor de los Zverev tiene mucho en juego durante esta intensa semana. Además de la defensa de su título en Washington, Sascha también ve como su tercera posición en el ranking mundial pende de un hilo; para conservarlo, el alemán deberá llegar, como mínimo, a la final del torneo, siempre y cuando su rival directo, Juan Martín del Potro, no se corone en otro de los torneos que se disputan simultáneamente durante esta semana, Los Cabos. Habiéndose paseado en sus dos citas previas, eliminando sin dificultad al tunecino Jaziri y a su propio hermano, Mischa, Alex hacía frente hoy a su primer gran desafío en el certamen capitalino.

Kei Nishikori ha sabido reinventarse. Tras su lesión en la muñeca, culpable de su ausencia del circuito ATP durante el tramo final de la pasada campaña, el mejor tenista asiático de todos los tiempos volvió con más ambición que nunca, recuperando un lugar entre los 20 primeros del mundo y manteniendo ese característico gen competitivo que le hace tan difícil de superar. Séptimo cabeza de serie en Washington, y verdugo de Young y Shapovalov, saliendo ileso de ambos partidos, Nishikori pretendía dar una sorpresa mayúscula, y echar por tierra todas las aspiraciones del alemán, algo que ya fue capaz de hacer hace tan solo unos meses, cuando le eliminase, 3-6 6-3 y 6-4, en las semifinales del Masters de Montecarlo.

Los detalles benefician a Nishikori en el primer set

Este segundo cruce de los cuartos de final del ATP 500 de Washington daba comienzo, como casi todos los demás partidos aquí disputados, con la inminente amenaza de la lluvia. En una semana complicada para la organización del torneo, los dos jugadores saltaron a la pista central buscando, de primeras, mantener intactos sus respectivos servicios. En un primer momento, parecía que era Sascha Zverev el que llevaba la delantera, con un juego más directo desde el fondo de pista, castigando a un Nishikori que poco confiaba en su segundo saque. Aunque dubitativo, el jugador japonés no permitió grandes oportunidades a Alexander Zverev durante los instantes iniciales.

La primera manga dio un vuelco inesperado ya en el sexto juego. Con las defensas bajas, el alemán se vio claramente superado por Nishikori, hecho que condicionó la primera rotura del encuentro, que se produjo, además, en un juego en blanco para el asiático, que le dejaba con una ventaja de 5-2. Con un margen mínimo, y con el aliento de Zverev muy cerca, Kei cerraría la primera manga con suspense incluido, salvando dos bolas de rotura en el decisivo noveno juego para poner el 6-3.

Zverev inicia la remontada arrollando

Un solo juego terminó por decidir el set inicial. Alexander Zverev, que parecía haber sido algo superior a Nishikori durante el parcial anterior, ahora se veía por detrás en el marcador, y con su reinado al borde del precipicio. No obstante, y como cabía esperar en un jugador de su talla, la reacción del germano llegó a tiempo, y de qué manera. Sólido, implacable y con la moral intacta, Zverev arrancó el segundo set dando un fatal aviso al nipón, aviso que se tradujo en cuatro puntos de quiebre en su primer turno al resto; pese a ello, Nishikori mantendría la entereza y salvaría, momentáneamente, la situación. 1-1.

Ese ya citado aviso no fue más que el principio para un Zverev que no había hecho más que comenzar. Haciendo valer su superioridad, y arrinconando a un Nishikori atosigado, el natural de Hamburgo lograría derribar las defensas japonesas, de una vez por todas, a partir del cuarto juego. Destruyendo al tenista de Shimane con dos breaks de forma consecutiva, el menor de los Zverev confirmaría su resurrección con un juego en blanco, autor del 6-1 que mandaba este bonito encuentro al asalto definitivo.

Alexander Zverev frena la reacción de Nishikori

El primer cabeza de serie del Citi Open había logrado su objetivo, empatar de forma rápida el partido y llegar fresco a un tercer parcial que pondría a prueba la templanza de ambos aspirantes. Tan solo una hora transcurrida desde el primer intercambio, el agotamiento no era, ni mucho menos, un factor a tener en cuenta. Dos jugadores que habían solventado sus choques anteriores por la vía rápida, y que parecían querer hacer lo mismo en el día de hoy. Al igual que en el primer set, la tranquilidad y el equilibrio volvieron a caracterizar el partido en su génesis. Con mayores o menores dificultades para cerrar sus servicios, los dos parecían estar cómodos sobre el cemento estadounidense, hasta que, en el quinto game, Zverev tomase, una vez más, la delantera. Una vez efectuado ese quiebre, la lluvia reapareció en Washington, lo que obligó a suspender durante varias horas el encuentro con un marcador de 3-2 favorable para el campeón del Masters de Madrid.

La reanudación no pareció sentar demasiado bien a Nishikori. Con la tendencia habitual de beneficiar al jugador por detrás en el marcador, este parón no hizo sino acrecentar la crisis del japonés, traduciéndose en una nueva rotura para Alexander Zverev, que parecía sentenciar el partido con ese virtual 5-2. No obstante, ese último break pareció despertar al cuatro veces finalista de Masters 1000, que devolvió la rotura a Zverev para recortar diferencias al 5-4. Ganando los últimos ocho puntos, y con el agua al cuello, pudimos ver la mejor versión de Nishikori en el día de hoy; sin embargo, el número uno de Japón vio frenado su avance con un juego en blanco del alemán, que supuso el definitivo 6-4, y su pase a las semifinales.

Gran victoria la de hoy para Alexander Zverev. Sabiendo responder a las necesidades del encuentro, enfocando bien la estrategia de cara al parón por lluvia, factor que le perjudicó, y de qué manera, en la final del Masters de Roma, e imponiendo su ley, Sascha ya es semifinalista en Washington. Por un puesto en la final, y todavía mirando por el retrovisor a Del Potro, el hamburgués se medirá con otro miembro de la Next Gen de la ATP, el griego Stefanos Tsitsipas, que apeó sin ningún percance a otro 'peso pesado' del circuito, David Goffin, por 6-3 y 6-4.