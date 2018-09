Nadal vuelve a reinar en Canadá

Hace unas temporadas, cuando se decía que el tiempo de Rafael Nadal se estaba acabando o que tan solo podría ganar cosas importantes en los torneos de tierra batida, pocos pensaban que en el 2018 el español realizaría una de las mejores temporadas de su vida junto a la del 2008, contando con qué la de 2017 fue muy buena también. Esta vez, consiguió levantar su cuarto título en el Masters 1000 de Canadá, y es el primer Master 1000 en superficie dura desde que venciera en Cincinnati 2013. Además, gracias a este título ha conseguido la impresionante cifra de 80 torneos en su carrera y cinco hasta el momento en la presente temporada. Cifras al alcance de muy pocos.

El reto de esta noche tampoco se quedaba corto, derrotar a uno de los jugadores más en forma del momento y que tenía el aliciente de que era su 20 cumpleaños. Además, venía de hacer una de las semanas más impresionantes que se recuerdan por haber sido capaz de vencer a cuatro top ten de forma consecutiva (Thiem, Djokovic, Zverev y Anderson). Sin embargo, el partido fue mucho más sencillo para Nadal de lo que uno se podría imaginar. Stefanos Tsitsipas no jugó para nada un partido como los que ha disputado el resto de la semana, quizá acusó el desgaste que supuso vencer a estos grandes jugadores en las rondas previas, o el miedo a disputar su primera final en un torneo de estas características, o que el juego de Nadal le molestaba mucho y no le permitía sacar su mejor versión. Cualquiera de estas hipótesis puede ser acertada, he incluso varias de ellas.

El griego durante el partido daba la impresión de que iba a fallar en cada punto porque no era capaz de mantenerle a Nadal los peloteos más de 3 o 4 golpes, especialmente durante el primer set, y buscaba el golpe ganador en cuanto tenía una mínima oportunidad frente a un Nadal que se bastaba con jugar mucho margen de error y altura por la zona del revés de su rival, bola que su rival apenas podía controlar y llegaba incluso a mostrarse desesperado en pista. El español aprovechó el segundo turno de servicio de Tsitsipas para conseguir romper y conseguir un parcial de 5-1 muy rápidamente, para cerrar el set por 6-2 a dos sin ninguna complicación en 34 minutos. En el segundo set, parecía que la película iba a ser la misma tras la rotura de saque de Nadal nada más empezar el segundo set y las sensaciones que transmitían ambos tenistas. Pese a ello, el español no consiguió aumentar la distancia y bajó mucho sus prestaciones al resto, permitiéndole al tenista heleno ir manteniéndose en el partido poco a poco. Y a la hora de la verdad con 5-4 y saque para ganar el manacorí demostró que, pese a haber ganado 79 títulos hasta ese momento, también se pone tenso a la hora de cerrar una final, y permitió a Tsitsipas meterse en el partido. Con 6-5 para el griego, Nadal sufrió muchísimo para conseguir forzar el tie-break, llegando incluso a salvar una bola de set con un toque milagroso de la cinta. Lo consiguió igualar Nadal y tras un tie break muy ajustado consiguió imponerse y lograr su cuarto título en este torneo, librándose de un hipotético tercer set que podría haber sido diferente totalmente a lo que se vio durante el partido.