Federer pone orden en la locura

Roger Federer se ha clasificado para la tercera ronda del US Open después de derrotar en un partido muy dificultoso al talentoso y alocado Benoit Paire por 7-5 6-4 6-4 en una hora y 59 minutos de juego sobre la Arthur Ashe.

El partido ya se esperaba desde el principio muy entretenido y en el que podría pasar cualquier cosa debido a la personalidad tan complicada que tiene el tenista francés. Durante el primer set, Paire consiguió bastante su objetivo de incomodar a Federer jugándole muy rápido, (más de lo que suele jugar el suizo de por sí) para tratar de evitar que el actual número dos del mundo sintiera que el juego dependía de él. Por momentos esta táctica resultó muy positiva para Paire, consiguiendo sacar momentáneamente a su rival del partido y metiéndole en su juego pese a que su rival le hiciera un break que terminaría recuperando un par de juegos después. Pese a lo difícil que estaba siendo el primer set para Federer, en ningún momento le perdió la cara y supo aprovechar su momento para conseguir un nuevo break en el undécimo juego y conseguir cerrarlo con su saque a continuación.

Tras la decepción de perder el primer set, Paire aumento el espectáculo que comenzó a dar en el primer set. Tirando y golpeando incontables veces la raqueta, gritando y diciendo cosas nada deportivas... Pero Federer no se dejó llevar al juego de crispación de Paire y siguió haciendo lo que mejor se le da, jugar al tenis. Un solo break en el quinto juego del segundo set sería más que suficiente para que el suizo prácticamente cerrara el encuentro y evitara posibles situaciones muy incómodas ante su rival. El francés, tras ceder el segundo set se mostró más relajado, como si fuera consciente de que el partido ya lo tenía prácticamente perdido y no mereciera la pena perder más los nervios. Federer no quiso especular y en el tercer set rápidamente se fue a un cómodo 4-1 con dos breaks, y aunque cediera uno de los dos servicios, no tuvo problemas para terminar imponiéndose por 6-4.

El helvético ya sabe que se tendrá que medir el sábado ante otro jugador que no está exento de polémica y con otra mentalidad muy peculiar, el australiano Nick Kyrgios, que superó en su partido de hoy al francés Herbert en otro partido en el que la polémica y la actuación de Kyrgios fueron las protagonistas del duelo.