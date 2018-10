Osaka da el batacazo y jugará frente a su ídola

Siendo el cuarto enfrentamiento entre ambas (Keys lidera la serie por 3-0, ganó en 3R Roland Garros 2018 por 6-1, 7-6, 3R Indian Wells 2017 6-1, 6-4 y 3R US Open 2016 7-5, 4-6, 7-6) Keys y Osaka buscarán el pase a la tan ansiada final femenina del US Open 2018. Mientras que Madison ya conoce la victoria en esta instancia y sabe lo que es jugar la final del último Grand Slam del año (fue subcampeona el año pasado al caer frente a la estadounidense Sloane Stephens por 3-6 0-6) y la estadounidense ha sumado 16 victorias en partidos de Grand Slam esta temporada, llegando a los cuartos en Australia, semis en Roland Garros y tercera ronda de Wimbledon), Osaka por su parte está disputando su primera semifinal del US Open y buscará continuar haciendo historia para el tenis japonés en este mítico torneo (Es la jugadora japonesa más joven y la tercera que alcanza una semifinal de Grand Slam, la primera desde Kimiko Date en Wimbledon 1995. Además es la primera ocasión en la que dos japoneses, Nishikori y Osaka, alcanzan las semifinales en el mismo Grand Slam).

Para llegar a este encuentro, Madison, que aspira a ser la primera jugadora que encadene dos finales consecutivas desde Serena Williams (2013-15), tuvo que derrotar a la francesa Pauline Parmentier 6-4 6-4, a la estadounidense Bernarda Pera 6-4 6-1, a la serbia Aleksandra Krunic 4-6 6-1 6-2, a la eslovaca Dominika Cibulkova 6-1 6-3 y a la española Carla Suarez Navarro por 6-4 6-3. Naomi por su lado, cuyo mejor resultado previo en Grand Slam era una cuarta ronda en el pasado Open de Australia, ha logrado vencer a la alemana Laura Siegemund 6-3 6-2, a la isrealita Julia Glushko 6-2 6-0, a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich 6-0 6-0, a la bielorrusa Aryna Sabalenka 6-3 2-6 6-4 y a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-1 6-1 en los cuartos de final alcanzando así el enfrentamiento ante Keys.

Osaka aprovecha los quiebres

Con la Pista Arthur Ashe a más no poder de fanáticos, luego de que la estadounidense Serena Williams venciera a la letona Anastasija Sevastova por 6-3 6-0, Osaka y Keys estaban listas para dar su mejor tenis y así decidir a la segunda finalista del último Grand Slam del año. Keys iniciaría al servicio y tras pelear en un duro game se pondría arriba por 1-0. Siendo su primer turno al servicio, Osaka daría vuelta un 0-15 para lograr la igualada (1-1) y Keys pegaría un drive cruzado evitando lo que podría haber sido el primer break point para la japonesa (2-1). Tras defender cuatro veces la posible caída de su saque, Naomi lograría frenar a Madison y empataría en 2-2. Para el lamento de la local, Osaka si aprovecharía sus dos break points y daría vuelta el marcador a su favor (3-2).

Keys no baja los brazos. Imagen-Zimbio

Disputando uno de los juegos más largos del partido, Keys tendría doble chance de devolverle el favor a la japonesa pero ésta no dudaría a la hora de golpear y conseguiría salir de la difícil situación que la estadounidense le había planteado en la cancha (4-2). Desarmando la moral de Madison, Naomi volvería a usar su oportunidad de quiebre y para sorpresa de los presentes lograría marcar el 5-2 para apostar a por el primer set. Con la responsabilidad de servir para el set, a Osaka no le temblaría el pulso y con dos set points lograría sellar el primer parcial por 6-2.

Naomi golpea en el momento justo

Ya con el primer set en el pasado, Keys sabía que iba a tener que olvidarse de sus errores y comenzar a apostar por lastimar a Osaka para comenzar a dar vuelta el encuentro. Lamentablemente la estadounidense no iniciaría de gran manera ya que al abrir el segundo set con su saque, Osaka sin piedad le arrebataría el mismo por tercera vez en el partido y rápidamente estaría en ventaja por 1-0. Jugando ahora sí el game más largo de todo el encuentro (en donde Madison tuvo seis oportunidades de quiebre) Osaka saldría ilesa y cumpliría con su misión de confirmar el reciente quiebre (2-0).

Osaka va con todo. Imagen-Zimbio

Luego de siete juegos consecutivos por lado de Naomi, la estadounidense volvería a marcar y descontaría en 2-1 gracias a su saque. Después de una seguidilla de games sin la presencia del quiebre (Osaka 3-1, Madison 3-2, Osaka 4-2, Madison 4-3, Osaka 5-3 sorteando el decimotercer break point para Madison y 5-4 Keys con su servicio), Naomi usaría su turno de saque para así, tras estar 0-15, obtener su primer match point y con un ace sentenciar el encuentro en 6-4. De esta manera, tras una hora veintiocho minutos la japonesa Naomi Osaka disputará por primera vez la final del US Open y se verá las caras frente a su ídola y mayor referente, la estadounidense Serena Williams. Con esta victoria, Osaka se convirtió en la primera japonesa en llegar a una final de Grand Slam y consiguió también su segunda final del año tras haber sido campeona de Indian Wells (venció a la rusa Daria Kasatkina por 6-3 6-2). Además logró vencer por primera vez a Madison Keys (3-1 en su contra el historial).