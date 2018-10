Svitolina a semifinales

El último duelo del Grupo Blanco fue sin duda de altísimo nivel con mucha dosis de dramatismo. Tras la victoria de Pliskova en dos sets, ambas jugadoras sabían lo que tenían que hacer si querían clasificarse a semifinales: Svitolina tenía que llevarse por lo menos un set mientras que Wozniacki tenía que ganar en sets corridos.

El primer set no pudo empezar mejor para Wozniacki. Mostrando un juego sólido desde el fondo de la pista, la danesa logró incomodar el de servicio de Svitolina y quebrarle en el amanecer del encuentro para irse al primer descanso 2-1 arriba. Conforme la ucraniana se afianzaba al partido, los márgenes de error para ganar los puntos se iban achicando. Así, Svitolina logró conectar un par de winners consecutivos e igualó el marcador a cuatro juegos por lado. Todo parecía suponer que este parcial se definiría en un tiebreak pero las mejores defensas de Wozniacki volverían a aparecer y quebraría en el undécimo juego. La danesa, sin titubear, cerraría el primer set por 7-5.

El segundo set era un todo o nada: el que lo ganaba clasificaba a semifinales. Nuevamente Wozniacki comenzó muy fuerte quebrando el servicio a su rival en el tercer juego pero Svitolina supo reaccionar rápidamente y empató el marcador en el juego siguiente. La tensión aumentaba a medida que pasaban los puntos y el nivel del partido también. Si bien los juegos se los llevaba con comodidad quién sacaba, estos estuvieron plagados de grandes intercambios. Cuando sacaba la danesa 6-5 llegaría el juego más dramático del partido. Svitolina generó cuatro oportunidades de quiebre y Wozniacki los salvó todos de gran manera. La quinta chance que obtuvo la ucraniana, sin embargo, iba a ser la definitiva y cerraría el set. Así, con una gran celebración, Svitolina aseguraría su pase a semifinales.

Svitolina no se iba a conformar con su pase sino que también quería el primer lugar del grupo. En un tercet set que no tuvo la tensión de los anteriores por obvias razones, la paridad se mantuvo hasta el séptimo juego. La ucraniana subió la intensidad de su juego y logró quebrar el servicio de la danesa. Este único quiebre iba a ser suficiente pues, juegos después, Svitolina no desaprovecharía la oportunidad de concretar el set por 6-3.

Tras tres partidos y tres victorias, Svitolina se enfrentará a la jugadora que quede en la segunda posición del Grupo Rojo.