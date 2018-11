Munar: "Es un gran premio estar en las Next Gen ATP Finals"

La temporada 2018 de la ATP está a nada de acabar ya que únicamente resta el ATP Finals. Sin embargo, una semana antes, están las Next Gen ATP Finals que es un certamen de exhibición, con reglas modernas y forman parte los mejores tenistas de menos de 21 años. Jaume Munar cumple con todos esos requisitos y estará en Milán para incursionar en el torneo.

"Sin duda para mí esto un premio. Primero porque a principio de año realmente no era un objetivo. Mi objetivo principal era entrar entre el Top 100", sentenció el español tras aterrizar en Milán. Además, agregó: "Creo que ha sido un año muy positivo porque me coloqué cerca de mi objetivo muy pronto. Luego fue jugar en Milán y lo he conseguido".

La temporada de Munar fue aceptable, alcanzando semifinales en el ATP 250 de Kitzbühel y ganando los Challenger de Postejov y Caltanissetta. "El último mes no ha sido el que esperábamos, pero en general el año ha sido muy bueno así que para mí lo que representa este torneo es un premio. Las Next Gen ATP Finals son un evento único, de hecho, no lo volveré a jugar en mi vida por la edad que tengo y por eso voy ir a disfrutar y a dar lo mejor de mí. Competir con los mejores de mi generación sin duda que siempre es divertido", declaró.

Además, el Next Gen ATP Finals tiene un sabor especial para mucho de los tenistas producto que compartieron muchos momentos juntos en la época Junior, por eso, destacó que "será muy especial". Desde el próximo martes, compartirá el torneo con Alex de Minaur, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe, Andrey Rublev y Hubert Hurkacz.

Haciendo memoria, el español recordó: "Con Andrey Rublev jugué la final de Roland Garros júnior que perdí, con Alex de Minaur la final del Espinar que fue mi primer título Challenger. Con todos ellos creo que he jugado partidos bonitos, me he enfrentado a todos, en algunos he salido victorioso en algunos he salido derrotado, con lo cual en algunos será revancha y en otros pues será intentar hacer lo mismo, pero sin duda el evento será muy divertido".

Por último, habló de la nominación al premio "Irrupción del año" dentro del circuito ATP e indicó: "Desde que llegué a la Rafa Nadal Academy by Movistar, fue un cambio radical. Volver a Mallorca ya fue un gran cambio, no solo profesionalmente, sino a nivel personal".