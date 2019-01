Rafa Nadal: "Me siento realmente bien en estos momentos"

Rafa Nadal entró con una cara de felicidad enorme a la rueda de prensa posterior a su partido de semifinales. El español logró derrotar a Stefanos Tsitsipas y logró el pase a la gran final tras haber realizado una nueva exhibición. Rafa buscará hacer historia en la era abierta el domingo y convertirse en el primer tenista en ganar al menos dos veces todos los torneos de Grand Slam.

El español aún no ha perdido un set en todo el torneo y ha dejado claro que ha llegado al primer Grand Slam de la temporada al cien por cien. Nadal se verá las caras con Novak Djokovic o con Lucas Pouille en la gran final y contará con un día de descanso. Todo indica que Djokovic y Nadal podrían volver a verse las caras en Melbourne, siete años después de su final épica en 2012, que acabó ganando el serbio.

El número dos del mundo está encantado por el gran partido que ha disputado: "Estoy muy feliz por el partido tan fantástico que he realizado. Me siento realmente bien en estos momentos. Hace unas semanas estaba en Brisbane diciéndole al director del torneo que no podía participar en el torneo por unas molestias físicas... Era difícil pensar que iba a llegar bien aquí. Este es un gran premio a mi trabajo y también al de mi staff técnico".

El español ha hablado también sobre el calor que ha hecho durante todo el encuentro: "El calor ha sido increíble, casi prefería cerrar el techo. He hecho grandes partidos aquí tanto en outdoor como en indoor y que el torneo disponga de esa opción para cerrar la pista es importante. No sé porque no se tomó la decisión de permanecer con el techo cerrado al igual que en las semifinales femeninas".

Rafa también habló sobre la otra semifinal entre Djokovic y Pouille: "Va a ser sin duda una semifinal interesante. Djokovic será sin lugar a dudas el favorito por lo que representa y porque para Lucas es la primera. En cuartos de final jugó muy bien Lucas ante Raonic y tiene sin duda un gran potencial. Novak está muy bien y será un partido en el que pueda pasar cualquier cosa".

Nadal tendrá tres días para prepararse para la gran final: "Hablaré con mi equipo para ver qué es lo que hacemos en estos dos días de descanso hasta la final. Pero no me genera ansiedad el simple hecho de tener tanto descanso antes de la final. Es un partido importante, pero no deja de ser uno más. Hemos estado muchas veces en esta situación. He ganado 17 veces y eso te da tranquilidad, aunque hay mucha ilusión por conseguir el título número 18 para mí".

Por último, el manacorí alabó el gran torneo de su rival, Stefanos Tsitsipas: "No seré yo quien diga que Tsitsipas no ganará un Grand Slam. Lo tiene prácticamente todo, con un juego muy completo, una gran derecha... Con la edad que tiene ya está en semifinales y espero enfrentarme a él en los próximos años. Intenta jugar muy agresivo y se apoya en un buen servicio. He cambiado bastante bien las direcciones, los ritmos, buscando alguna bola alta y a veces el revés para que tuviera que cambiar al cruzado y creo que eso me ha ayudado mucho a la hora de conseguir la victoria".