Federer no se levanta, pierde en tercera ronda en Cincinnati

El gran veterano Roger Federer, el poderoso, siete veces campeón en las canchas duras del Masters 1000 de Cincinnati, de sus torneos favoritos, sin duda. En segunda ronda no tuvo complicaciones frente al argentino Juan Londero. En tercera ronda enfrentaba al ruso Andrey Rublev, joven de 21 años de edad, número 70 del mundo, y nunca se había enfrentado al maestro suizo. Llegó a la fase previa del torneo como alternativo, venció a Bernard Tomic por abandono y después a Kukushkin en tres sets. En primera ronda derrotó a Basilashvili, en segunda ronda a Wawrinka. Parecía un encuentro de David contra Goliat.

Inició el partido con el ruso al servicio, que empezó ganando sin mayores complicaciones. Federer parecía iniciar lento y no despertó en su saque, que perdió, con lo cual el moscovita se fue al frente por 2-0, pero fue incapaz de confirmar el quiebre y también cedió su servicio. Pero Roger salió en un mal día, y nuevamente sufrió rompimiento de saque. No se recuerda a Federer perder su servicio al inicio de un partido en dos ocasiones seguidas en canchas duras. Errores en tiros que normalmente no comente, se estaban viendo en la cancha central. El marcador indicaba 3-1 a favor de Rublev. Con esta confianza continuó ejecutando cañonazos de derecha, poniendo en ocasiones a correr al maestro suizo de lado a lado de la cancha. Federer no encontraba la fórmula para mover de la zona de confort en que estaba el ruso, tirando y encontrando las líneas, también estuvo con sólidos servicios y no perdía la ventaja. El marcador indicaba 5-2 y saque de Roger, con un juego intratable ganó su servicio en cero, para pasar la responsabilidad a Andrey. Ganar su saque para ganar el set. El ruso continuó sirviendo en gran forma y con el marcador 40-30 encontró punto para set, y con un balazo al revés de Roger, consiguió su segundo saque Ace del set y ganó el primer set, 6-3. Lo increíble se estaba dando, la sorpresa mayúscula en Cincy.

Para la segunda manga, el nacido en Basilea empezó sirviendo, jugando saque y volea en ocasiones, y mantuvo su servicio. Por primera vez en el partido se iba adelante en el marcador por 1-0. Rublev estaba en un gran día al sacar, y empezó a servir incluso mejor que en el set anterior, aumentando el porcentaje de primeros servicios. Parece que Andrey estudió muy bien a Roger, adivinaba los tiros y pasaba de defensa a ataque sin gran esfuerzo, devoluciones de derecha que pasaban al suizo. Cada jugador mantuvo el saque, hasta el séptimo juego. Agresivo como en todo el partido, el ruso atacó el revés de Federer, y consiguió punto para rompimiento. 30-40, Roger sirvió al revés de Rublev, quien devolvió profundo a los pies del suizo, éste conectó forzado de derecha y la bola salió ancha, el batacazo parecía tomar forma, Andrey tomaba la ventaja por 4-3. En el siguiente juego, sumamente importante, se vio a un Federer errático, falló tiros consecutivos de revés y de derecha para que el moscovita sostuviera el saque, 5-3. Apenas se jugaron 25 minutos en el segundo set. Roger estaba contra las cuerdas, sostuvo su servicio y ganó el juego con un saque Ace, el quinto del partido que requería de la revisión del ojo de halcón. Y de nuevo a cargar con toda la responsabilidad, para intentar conseguir la mayor victoria en su joven carrera, Rublev al saque después del descanso. El juego del hombre, 5-4 y su saque para ganar el juego.

El apoyo del público era para el maestro suizo pero continuaba fallando, en esta ocasión de revés, pegó con el marco y sacó la bola de la cancha, 15-0 para el ruso. Federer presionaba con la devolución y Rublev falló el tiro de revés a la red para poner el marcador 30-15. Pero Andrey estaba firme en el saque, sirvió al revés de Roger, la devolución fue corta y tiró el ruso a contrapié para dejar sin oportunidad a Federer, 40-15 y ¡dos puntos para partido! Rublev falló el primer servicio, el segundo saque sirvió al revés del helvético, quien devolvió profundo a la derecha, el ruso respondió recto, Roger se volteó de derecha y contestó nuevamente a la derecha del ruso, Andrey aprovechó y tiró por enésima vez un cañonazo cruzado, pusoa correr al suizo, que no pudo controlar el tiro, contestó cruzado, pero el tiro salió por la línea de base. Juego, set y partido para Andrey Rublev, en tan sólo una hora y dos minutos fue el ganador en sets corridos por 6-3, 6-4. No pudo contener las lágrimas, la emoción era indescriptible, vencer a Roger Federer en Cincinnati. Parece que el gran maestro suizo no acaba de superar la dolorosa derrota sufrida en Wimbledon, pero tendrá que hacerlo, porque el Abierto estadounidense está a la vuelta de la esquina si quiere tener oportunidad de ganar otro Grand Slam.