Alcaraz impone ritmo arrollador ante Korda y está en octavos de Roland Garros

En la sesión nocturna de la jornada de tercera ronda de Roland Garros, Carlos Alcaraz se enfrentó a Sebastian Korda. Ambos llegaban con el reciente antecedente de la victoria del estadounidense ante el español en Monte Carlo, donde firmaron un gran duelo.

El murciano desde un principio impuso un gran ritmo en el juego, comandando con su potente y precisa derecha. Consiguió el quiebre muy rápido, se pudo 3-1 en el primer set y selló un score de 6-4.

La segunda manga fue casi calcada, considerando que consiguió doblegar el servicio de su rival para ubicarse 4-2; terminó sentenciando también un marcador de 6-4, para pasar al frente 2-0 en parciales.

El talentoso Sebi Korda buscó y buscó, pero no logró igualar las acciones, ante un Alcaraz que con el correr del juego estaba más y más afinado.

En el tercer set quedó poco para comentar, el español siguió machacando a su oponente para firmar un inapelable 6-2 y de esa manera avanzar a octavos de final del Abierto de Francia.

"I am enjoying every single second."



