Krejcikova y Bencic a semifinales de WTA Tallinn

La checa Barbora Krejcikova sigue ganado confianza en el torneo de Tallin, imponiéndose en los cuartos de final a Beatriz Haddad Maia por 6-3 6-4, tras superar en las rondas previas a Tomljanovic y Kostyuk sin perder ningún set. En la ronda de los ocho mejores le esperaba una de las revelaciones de la temporada, Beatriz Haddad Maia.

El encuentro arrancó con Haddad Maia llevando la iniciativa en el electrónico, viéndose en los primeros compases mucho respeto entre ambas, algo habitual. Se irían llevando sus respectivos juegos hasta llegar al 3-3, siendo ya mayor la presión. Entonces Beatriz Haddad Maia intentaba dominar, aunque finalmente fue la checa la que desde dicho momento dio un paso al frente y, tras dos breaks consecutivos, se acabó llevando el primer set por 6-3 tras subir su nivel.

Ya en el segundo set se igualaría bastante más el duelo, siendo Krejjcikova la que llevó de nuevo el mando en el marcador, aunque sería Beatriz quien daría un golpe sobre la mesa. Se marchó con un break 3-2 arriba, aunque reaccionó la checa y tomó de nuevo las riendas con el 4-3. Haddad Maia se encontró entre la espada y la pared y necesitaba seguir ganando los turnos de servicios propios. La brasileña tenía todo encaminado en el décimo juego aunque, desde un 40-15, tres puntos consecutivos le dieron a la checa la bola de partido, que cerró a la primera opción y sellaba su acceso a semifinales del torneo estonio.

Bencic derrotó a Vekic en dos mangas y accede a la penúltima ronda del torneo

Instantes antes se vivió un bonito primer duelo de los cuartos de final entre Belinda Bencic y Donna Vekic. El duelo arrancó con ambas tenistas bastante erráticas con su saque, imponiéndose los restos sin mayores dificultades hasta que, tras cuatro roturas en los seis primeros juegos el marcador estaba igualado a tres. A partir de ahí, Bencic llevó siempre la iniciativa, que con 5-3 sacó para cerrar el set. No obstante, recortó distancias hasta el 5-4, pero la croata seguía sufriendo con su servicio y en un visto y no visto tenía dos bolas de set. No pudo aprovechar la primera, pero sí la segunda, cerrando así la helvética la primera manga.

Ya en el segundo set Bencic empezó a ganar más confianza, mejorando las prestaciones al saque y con cada vez más facilidades al saque. Por su parte, Vekic seguía con sus problemas observando además como su rival mejoraba en los puntos clave del encuentro. Un doble break para Bencic le dejó 5-1 arriba y a apenas un paso de la victoria y el pase a semifinales. Logrando llevarse su séptimo juego al saque sin mayores percances acababa llevándose el set por 6-1 certificando su pase a la siguiente ronda del torneo disputado en la capital de Estonia.