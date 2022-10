Rune y Musetti se consagran en Estocolmo y Nápoles

Dos jóvenes que pintan para grandes cosas en el futuro lograron ganar torneos ATP 250 este domingo. El danés Holger Rune y el italiano Lorenzo Musetti se impusieron de manera categórica a grandes rivales en Estocolmo y Nápoles.

Victoria de Rune

El año se está acabando en términos tenísticos, sin embargo el joven danés sigue arremetiendo, en esta ocasión su víctima fue Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo y primer favorito en el torneo sueco.

Rune mostró su mejor versión ante uno de los tenistas de mejor forma del circuito. En el primer set logró doblegar el saque de su rival y pasar al frente por 3-1. A la postre, la diferencia fue definitiva y se impuso en la primera manga por 6-4.

El desarrollo del segundo set fue similar, con un quiebre al inicio y cierre con el propio para el danés, quien anestesió con su juego al siempre vigoroso “Rayo griego”.

De esta manera, Rune alzó su segundo trofeo del año, en su tercera final disputada. En Munich logró vencer, mientras que en Sofia cayó en el juego decisivo.

Triunfo de Musetti

El torneo de Nápoles fue noticia no solo por el tenis desplegado por los competidores, sino también por las malas condiciones de la pista y los problemas en la organización. A pesar de todos los inconvenientes, el ATP 250 que se disputó por primera vez, logró acabar de manera feliz, con el duelo de dos italianos.

Lolo logró superar a su compatriota Matteo Berrettini, quien llegó como favorito, sin duda alguna.

El primer set fue parejo, ambos jugaron con sus armas y el parcial se definió en el desempate, con score de 7-5 a favor del Next Gen.

En la segunda manga, Musetti logró consolidarse gracias a un gran nivel en su tenis y no dejó dudas estampando un inapelable 6-2.

Se trata del segundo título ATP para Musetti, quien meses atrás había logrado vencer a Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Hamburgo.