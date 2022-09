Resto del Mundo gana la Laver Cup en la despedida de Federer

El equipo Resto del Mundo ganó por primera vez la Laver Cup, luego de cuatro derrotas ante Europa. El combinado selló un marcador de 13-8, gracias a las tres victorias de este domingo, una en dobles y dos en individual.

La competencia de este año será recordada, por siempre, por la despedida del maestro suizo Roger Federer, quien disputó su último juego en compañía de Rafael Nadal en la primera jornada del torneo. En aquella noche, debido a la derrota de Roger y Rafa, el marcador cerró 2-2.

Con la irrupción de Novak Djokovic en la jornada del sábado, la cuestión comenzó a volcarse hacia el equipo europeo, concretando un 8-4 que parecía instalar una tendencia.

Este mismo domingo, las victorias fueron todas para Resto del Mundo. Felix Auger-Alliassime y Jack Sock vencieron a Andy Murray y Matteo Berrettini.

Posteriormente, llegó uno de los resultados que dio mucho de qué hablar, Auger-Alliassime se impuso a Novak Djokovic en sets corridos para establecer el 10-8.

Con ese score, Europa debía ganar los dos juegos restantes, pero tal cosa no ocurrió.

El partido, a la postre decisivo, fue disputado por Stefanos Tsitsipas y Frances Tiafoe. El griego se llevó la primera manga de manera apabullante por 6-1. En la segunda parcial el norteamericano elevó considerablemente su nivel.

Tiafoe jugó de gran manera y consiguió ganar el segundo set por 7-6 (11). En el match tie break, el número 19 del ranking de la ATP logró sentenciar un glorioso 10-8 para darle la primera victoria a Resto del Mundo, en la quinta edición de la Laver Cup.

Como en ocasiones anteriores, el equipo europeo era a priori superior. Este año estuvo conformado por Roger Federer, Rafael Nadal (ambos solo disputaron un dobles), Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. Matteo Berrettini y Cameron Norrie ingresaron en sustitución de Roger y Rafa. El cuadro estuvo a las órdenes de Björn Borg.

