Swiatek y Gauff se enfrentarán en cuartos, una final anticipada en Roland Garros

La número 1 del ranking WTA, Iga Swiatek, está instalada en Cuartos de Final de Roland Garros, el torneo que ganó en dos ocasiones, 2020 y 2021. La polaca va por su tercera Copa de los Mosqueteros, considerando su gran nivel de juego demostrado hasta el momento.

Iga llegó al duelo ante la ucraniana Lesia Tsurenko como la gran favorita a sobrepasar la fase de octavos de final y tal cuestión se concretó más rápido de lo que se esperaba.

La polaca comenzó con un ritmo arrollador, fue un monólogo hasta posicionarse 4-0; sin embargo, flaqueó y su rival quebró para posicionarse 4-1.

En el descanso, la veterana Tsurenko tuvo problemas con su físico, por lo que volvió para servir, pero no logró sostener. Se retiró con el 5-1, abajo.

Swiatek moves onto the quarterfinals in Paris as Tsurenko is forced to retire 😔#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/oEvqhm4I9g