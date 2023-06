Swiatek irá por su tercer Roland Garros ante Muchová

En un duelo de más de dos horas, Iga Swiatek batió a la brasileña Beatriz Haddad Maia. La número 1 del mundo supo salir de una rival muy complicada, que la llevó al extremo, sobre todo en el segundo set.

La dos veces campeona de Roland Garros comenzó con un quiebre en contra, lo que representó un esfuerzo importante desde el inicio. Con el correr de los games, la polaca cogió vuelo y se impuso claramente por 6-2 en la primera manga.

En el segundo set, las cosas se pusieron mucha más parejas, hubo quiebres para ambas y demostraron un alto nivel de competitividad. Se llegó al desempate, donde Iga dejó en claro que puede capear tempestades. La número 1 del mundo terminó rubricando un parejo 7-6 (7) para instalarse en su tercera final, segunda consecutiva en el Abierto parisino.

Her toughest test yet, but Iga gets the job done in two sets 💪 Check out the highlights 👇 #RolandGarros pic.twitter.com/5RDjOdpA6W

La vigente campeona se medirá a la talentosa Karolína Muchová. La checa despachó en un juego realmente épico a la bielorrusa Aryna Sabalenka, una de las mejores de la primera parte del año.

La victoria de Karolína Muchová sobre Aryna Sabalenka fue realmente asombrosa. Más de tres de mucha emoción, donde la victoria de la bielorrusa parecía inminente, pero terminó ocurriendo lo contrario.

Los dos primeros sets fueron verdaderas batallas, que se definieron en el desempate y por detalles. El primero lo ganó la checa, por 7-6 (5), mientras que la bielorrusa embolsó la segunda manga por 7-6 (5), igualmente.

Twists and turns at every corner 👀



Catch up on the Highlights of the Day by @emirates from Karolina Muchova's thrilling semifinal win over world No.2 Aryna Sabalenka.#FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/ocCeEzWWnK