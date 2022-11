Novak Djokovic, el mejor entre los mejores

Con la baja de Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, las ATP Finals tuvieron grandes juegos en la ciudad de Turín, en Italia.

Los ocho mejores tenistas del año, con la ausencia mencionada, se dieron cita en el último torneo del año, al menos al más alto nivel del tenis. Nuevamente, Novak Djokovic levantó el trofeo de campeón, igualando el récord que ostentaba Roger Federer, con seis títulos entre los “Maestros”.

El serbio no tuvo un año a plenitud, no logró pelear en dos Grand Slams, por no estar vacunado y en Wimbledon no sumó puntos, sin embargo, pudo llegar a la disputa en buena forma y consagrarse de manera inapelable.

El juego

Djokovic tuvo como rival a Casper Ruud, quien accedió a dos finales de Grand Slams este año (Roland Garros y US Open). El noruego perdió un duelo en la competencia, ante Rafael Nadal, pero cuando todo estaba definido, para ambos.

En el primer set, ambos tenistas mostraron un gran nivel, manteniendo cada uno su servicio, sin embargo, el serbio sacó a relucir toda su estirpe ganadora y quebró para embolsarse la manga por 7-5.

En el segundo parcial, Nole ganó en confianza y logró adueñarse del saque de Casper, para ubicarse 3-1 en el score. La diferencia a la postre le sirvió al 21 veces campeón de Grand Slams para imponerse 6-3 y conseguir su sexto trofeo de “Maestro”.

Campeón del torneo en 3⃣ ciudades diferentes (Shanghái, Londres, Turín) y en 3⃣ décadas distintas



🇷🇸@DjokerNole | #NittoATPFinals pic.twitter.com/dohGI8hFxg — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 20, 2022

Por su parte, el noruego sumó una frustración más. Tuvo un año excepcional, pero no logró capitalizar en los momentos más importantes.

Récord de dinero

Djokovic no solo alcanzó el récord del de Basilea, sino también se adjudicó el mayor monto de dinero jamás embolsado por un tenista. El récord lo tenía Ashleigh Barty, quien en el WTA Finals de 2019 ganó la suma de 4.420.000 de dólares. En esta ocasión, el serbio alcanzó la cifra de 4.740.300 de dólares.

Lo que se viene

Lo más próximo y relevante para el serbio será su retorno a Australia, como ya se comentó hace unos días. Nole podrá ingresar al país para disputar el primer Grand Slam del año, el mismo que hasta el momento embolsó en nueve ocasiones.