Ben Shelton se ha llevado la final estadounidense en el ATP 250 de Houston. Un duelo disputado frente Frances Tiafoe de 2 horas y 17 minutos que ha acabado con un 7-5, 4-6 y 6-3.

No fallaban los pronósticos; y el primer y tercer cabeza de serie han alcanzado la final. En los octavos de final cayó el segundo, el argentino Cerúndolo cedió frente el italiano Larderi.

La final ha estado marcado por los servicios de Ben Shelton que ha logrado 11 aces y un 83% de puntos ganados con el primer servicio. También en este factor de juego ha cometido muchos errores, hasta un total de ocho dobles faltas.

El encuentro arrancó con los dos tenistas arropados por la afición local y manteniendo el servicio. Con el 5-4 en el marcador Ben Shelton tuvo una opción de rotura y bola de set, pero la salvó Tiafoe. Dos juegos más tarde sí no perdonó el tenista de 22 años logrando el quiebre para llevarse el primer set. En el segundo set sólo dos opciones de rotura, ambas para Tiafeo en el tercer juego, no consiguió lograr el break con el primero, pero sí con el segundo. Sin apenas sufrir con el servicio Frances logró forzar el tercer set definitivo.

En la manga decisiva con un guion muy parecido a los dos primeros, con los tenistas concentrados en su servicio. Sin embargo, Shelton se lanzó en el cuarto juego a por el quiebre y lo consiguió para llevar el mando hasta el final, cerrando con el servicio y juego en blanco.

