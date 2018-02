PyeongChang 2018 - Slittino: sorpresa Gleirscher dietro a Loch, attardati i Fischnaller

PyeongChang 2018 - Slittino: sorpresa Gleirscher, attardati i Fischnaller | Twitter Italia Team

Inizia anche la gara olimpico di slittino nel budello di PyeongChang con le prime due manche. Per l'Italia in gara tre atleti: Dominik Fischnaller, il più quotato ed in odore di medaglia, Kevin Fischnaller e Emanuel Rieder. Sul budello olimpico Dominik ci ha vinto proprio lo scorso anno in Coppa del Mondo, ma durante le prove di questi giorni ha mostrato rendimenti altalenanti con qualche errore di troppo che in una specialità che si gioca sul filo dei centesimi può costare carissimo. Buone notizie, invece dal cugino Kevin che ha mostrato un feeling non indifferente nelle prove realizzando sempre tempi di prima fascia. Il favorito numero uno all'oro resta però il tedesco Felix Loch, campione olimpico a Sochi 2014 e Vancouver 2010, con i russi Repilov e Pavlichenko oltre all'austriaco Kindl pronti a mettergli i bastoni tra le ruote.

Nella prima manche conclusasi c'è stata una delle primissime sorprese di questa Olimpiadi. L'austriaco classe 1994 David Gleirscher tira fuori il coniglio dal cilindro e stampa il primo tempo in 47.562 secondi precedendo proprio Felix Loch, distante ventiquattro centesimi, e Johannes Ludwig. Male, purtroppo, Dominik Fischnaller che commette un grave errore in uscita dalla quarta curva: traiettoria troppo larga e tocco sulle barriere. Al termine della discesa lascia oltre due decimi all'austriaco, ora serviranno tre manche perfette per provare a prendere una medaglia. Fa meglio Kevin, che si infila in ottava posizione, mentre fuori dalla top ten Rieder.

Nella seconda manche si ristabiliscono invece le gerarchie con Loch che fa la manche perfetta stabilendo il nuovo record della pista con 47.625 secondi e rifilando 188 millesimi a Gleirscher, comunque bravissimo a confermarsi nella lotta all'oro. Chi invece abbandona la guerra per le medaglie è, purtroppo, Dominik Fischnaller, bravo nella prima parte di discesa ma poi autore di un altro errore che lo porta a toccare il bordo e a perdere ulteriore terreno dal tedesco (598 millesimi) e dal podio (381 millesimi). Sulla stessa riga anche Emaneul Rieder, mentre si migliora Kevin Fischnaller che si prende il sesto posto provvisorio a poco più di un decimo dal terzo posto di Repilov.

TOP TEN:

1 5GER Felix LOCH 1:35.299 0.000

2 11 AUT David GLEIRSCHER 1:35.487 +0.188

3 6 OAR Roman REPILOV 1:35.516 +0.217

4 13 USA Chris MAZDZER 1:35.517 +0.218

5 19 CAN Sam EDNEY 1:35.617 +0.318

6 14 ITA Kevin FISCHNALLER 1:35.646 +0.347

7 8 LAT Kristers APARJODS 1:35.656 +0.357

8 3 GER Johannes LUDWIG 1:35.704 +0.405

9 2 AUT Wolfgang KINDL 1:35.813 +0.514

10 24 CAN Reid WATTS 1:35.855 +0.556

11 4 ITA Dominik FISCHNALLER 1:35.897 +0.598

14 20 ITA Emanuel RIEDER 1:36.087 +0.788