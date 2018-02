PyeongChang 2018 - Sci alpino, discesa libera femminile: subito Vonn

Lindsey Vonn è la principale favorita per la discesa olimpica, per quanto visto di recente e per quanto apprezzato sulle nevi coreane. Il sesto posto in SuperG, complice un visibile errore, non cancella l'impatto positivo della fuoriclasse d'America. La prima prova cronometrata rafforza l'assunto, Lindsey è subito alla testa del gruppo, quasi a scacciare fantasmi e paure. Stacca il riferimento principale, rifila 18 centesimi alla Siebenhofer, 53 alla McKennis. La sua antagonista attesa, Sofia Goggia - tra le due simpatico siparietto ieri all'arrivo - si attesta in quinta piazza, pronta ad attaccare il trono a stelle e strisce. Discorso similare per l'azzurra, a tratti devastante a Jeongseon ma piegata da una sbavatura decisiva ai fini del risultato.

Tina Weirather - bronzo in SuperG - è ottava, Nadia Fanchini quattordicesima. Diverse personalità di spicco albergano nelle retrovie. Attenzione a trarre affrettate conclusioni, è il primo contatto con traiettorie e format. Sedicesima una delusa Gut, addirittura ventinovesima la Veith - argento di un centesimo alle spalle della Ledecka. In pista anche Mikaela Shiffrin, battuta nel giardino di casa, lo slalom, e ventitreesima. Nelle trenta, troviamo altre tre italiane. Johanna Schnarf, spumeggiante in SuperG, a una manciata di centesimi dal podio, è diciannovesima, precede Brignone - 24esima - e Delago - 26esima.

Nella notte italiana, sempre alle 3.00, è in programma la seconda prova.

1 3 VONN Lindsey 1:41.03

2 14 SIEBENHOFER Ramona 1:41.21

3 26 MCKENNIS Alice 1:41.56

4 15 VENIER Stephanie 1:41.58

5 19 GOGGIA Sofia 1:41.73

6 7 GISIN Michelle 1:41.91

7 2 MOWINCKEL Ragnhild 1:42.06

8 13 WEIRATHER Tina 1:42.12

9 20 SUTER Corinne 1:42.15

9 23 HAEHLEN Joana 1:42.15

11 27 TIPPLER Tamara 1:42.24

12 22 ROSS Laurenne 1:42.31

13 1 SCHMIDHOFER Nicole 1:42.43

14 12 FANCHINI Nadia 1:42.44

15 9 HUETTER Cornelia 1:42.59

16 6 FLURY Jasmine 1:42.60

16 11 GUT Lara 1:42.60

18 37 PIOT Jennifer 1:42.75

19 4 SCHNARF Johanna 1:42.76

20 38 FERK Marusa 1:42.87

21 24 GAUCHE Laura 1:42.89

21 25 MIRADOLI Romane 1:42.89

23 17 SHIFFRIN Mikaela 1:43.01

24 18 BRIGNONE Federica 1:43.10

25 33 HOERNBLAD Lisa 1:43.23

26 28 DELAGO Nicol 1:43.24

27 39 GRENIER Valerie 1:43.34

28 5 REBENSBURG Viktoria 1:43.50

29 10 VEITH Anna 1:43.54

30 35 HAASER Ricarda 1:43.70

30 36 MERRYWEATHER Alice 1:43.70