Pyeongchang 2018, pattinaggio: Zagitova da record nel corto. Kostner sesta

Si avvia verso le fasi finali il pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. In questa notte italiana infatti sono scese in pista le donne per disputare il programma corto, valido per la qualificazione al libero di domani, che concluderà tutte le gare del pattinaggio.

Ad imporsi è stata l’esordiente Alina Zagitova, che ha portato sul ghiaccio tutta la tecnica e la maestosità del suo programma corto. Comando della gara e record demolito per la giovane atleta russa che, sulle note de Il lago dei cigni, ha incantato la Gangneung Arena ottenendo lo storico punteggio di 82.92. Schizza in alto il tecnico, 45.30 punti, grazie ad un’esecuzione praticamente perfetta, ma non sono da meno i components, 37.62, che sommati hanno portato Zagitova in testa alla classifica. Nulla ha potuto Evgenia Medvedeva, che si presenta al libero in seconda posizione. La stagione dell’atleta russa è stata condizionata da un infortunio che l’ha fermata alla finale di Gran Prix, ma non a Pyeongchang, dove ha provato ad imporsi, salvo poi “arrendersi” alla connazionale. Programma corto solido anche per Medvedeva, che ha ottenuto il suo season best (e record del mondo demolito poco dopo) accumulando ben 81.61 punti. Il suo punteggio tecnico è inferiore solo a quello di Zagitova, mentre è in testa per quel che riguarda i components. La lotta per la medaglia si preannuncia quindi serratissima, con le due russe davvero vicine e separate solo da poco più di un punto.

Prestazione più che solida anche per Kaetlyn Osmond, terza alla fine del programma corto. La campionessa nazionale canadese, in costante crescita, ha dimostrato di poter lottare per la medaglia, nonostante il distacco dalle due russe sia importante. Osmond ha infatti ottenuto un punteggio di 78.87, che le permette di essere solo dietro a Zagitova e Medvedeva. Bene il tecnico, con 41.83 punti, così come i components, 37.04 punti, ma nulla è ancora deciso perché nel libero dovrà vedersela con le due atlete giapponesi. Molto vicine sono infatti Satoko Miyahara e Kaori Sakamoto, quarta e quinta rispettivamente. Il Paese del Sol Levante può vantare così ben due pattinatrici nelle prime cinque posizioni e la lotta è aperta. Miyahara ha chiuso il suo programma corto con 75.94 punti e subito dietro di lei c’è la connazionale Sakamoto, con 73.18 punti.

La sesta posizione provvisoria è occupata dalla nostra Carolina Kostner. 31 anni ed un’Olimpiade che nessuno si aspettava: l’eterna campionessa sul ghiaccio ha incantato la Gangneung Arena sulle note di Ne me quittes pas. Qualche sbavatura per l’azzurra e degli errori di troppo non le hanno permesso di chiudere il corto tra le prime, ma tutto si deciderà nel libero. Un doppio toeloop ed una mano sul ghiaccio in atterraggio non le hanno consentito di scalare la classifica e l’italiana ha così chiuso il segmento di gara con un totale di 73.15 punti. Se però il tecnico è decisamente più basso rispetto a quello delle sue dirette avversarie (35.06), sui components è seconda solo a Medvedeva, avendo ottenuto 38.09 punti.

Si conclude oggi invece l’Olimpiade di Giada Russo: la giovane azzurra, all’esordio nelle gare a cinque cerchi, non è andata oltre la ventisettesima posizione, non riuscendo così a qualificarsi per la finale. Ha chiuso il corto con un punteggio di 50.88 (25.90 di tecnico e 25.98 di components).

Più attardata Gabrielle Daleman, alle spalle di Kostner con 68.90 punti, mentre restano molto indietro le statunitensi: prima della delegazione a stelle e strisce è Mirai Nagasu (66.93 punti), che precede Karen Chen (65.90). Le due sono in nona e decima posizione rispettivamente, mentre undicesima è Bradie Tennel, all’esordio olimpico. Delude Maria Sotskova, solo dodicesima alla fine del segmento di gara, con un corto non pulito e condito da qualche sbavatura che l’ha fatta scivolare alle spalle delle avversarie dirette. Per la russa solo 63.86 punti ed il libero sarà tutto in salita.

CLASSIFICA CORTO DONNE