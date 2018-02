PyeongChang 2018 - Snowboard Big Air: Knight il migliore nelle qualifiche; eliminato Maffei

Si sono svolte nella notte le qualifiche alla finale olimpica di PyeongChang 2018 per lo snowboard, specialità Big Air. In corsa un solo freestyler azzurro, Alberto Maffei, che purtroppo non è riuscito ad accedere alla fase finale della competizione. Il ventiduenne nativo di Madonna di Campiglio è sceso in pista con il suo snow a caccia di una storica finale, ma l'infortunio avuto il 12 gennaio a Snowmass, frattura della clavicola, ne ha complicato l'avvicinamento ed il programma portato - backside triplo 1440 - non è bastato.

L'azzurro, infatti, è stato eliminato alla fine della seconda run della prima batteria di qualificazione piazzandosi in dodicesima posizione a sette punti e mezzo da Gerard Redmond, ultimo a qualificarsi e già medaglia d'oro nello slopestyle quest'anno. Il miglior punteggio lo ha ottenuto il neozelandese Carlos Garcia Knight con un ottimo 97.50 precedendo lo svizzero Boesiger che si ferma a 96.00. Molto alti, in generale, i punteggi della seconda batteria, tanto che Max Parrot, il canadese vincitore della prima heat, si sarebbe classificato solo in quinta posizione.

I qualificati

Prima batteria:

1 4 1 CAN Max PARROT 89.25 92.50 92.50 QF

2 15 29 SWE Niklas MATTSSON 53.75 90.00 90.00 QF

3 6 13 USA Kyle MACK 87.25 88.75 88.75 QF

4 5 4 USA Chris CORNING 85.00 88.00 88.00 QF

5 11 20 SUI Michael SCHAERER 87.00 44.00 87.00 QF

6 7 9 USA Redmond GERARD 82.00 85.00 85.00 QF

Seconda batteria:

1 2 15 NZL Carlos GARCIA KNIGHT 88.75 97.50 97.50 QF

2 8 11 SUI Jonas BOESIGER 96.00 35.25 96.00 QF

3 6 3 CAN Mark MCMORRIS 89.00 95.75 95.75 QF

4 4 6 NOR Torgeir BERGREM 94.25 59.50 94.25 QF

5 7 7 CAN Sebastien TOUTANT 91.00 45.00 91.00 QF

6 12 27 GBR Billy MORGAN 87.50 90.50 90.50 QF