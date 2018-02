PyeongChang 2018 - Sci alpino, slalom maschile: sorpresa Myhrer, saltano Hirscher e Kristoffersen

Lo slalom speciale regala, al tramonto della corrente olimpiade, un responso inatteso. Il favorito della vigilia, Marcel Hirscher, pluridecorato qui, salta nel corso della prima manche e spalanca la porta al suo primo rivale, Henrik Kristoffersen. Il norvegese per metà gara è perfetto, stabilisce il miglior riferimento, salvo poi saltare nel corso della seconda discesa. La dipartita dei principali candidati all'oro consente alle alternative di ritagliarsi una giornata di gloria. Andre Myhrer, unico sulle code di Kristoffersen, si conferma sciatore estremamente solido, assorbe le buche proposte dal tracciato e respinge l'affondo di Ramon Zenhaeusern, già in evidenza a Stoccolma, un fulmine nel tratto conclusivo. Lo svizzero, classe '92, risale dalla nona posizione ed è argento. Completa il podio Michael Matt. Anche l'austriaco costruisce il suo bronzo nella seconda, quando con le giuste coordinate rientra dalla dodicesima casella della graduatoria.

Il giovane francese Noel è quarto, beffato per una manciata di centesimi. Quinto Pinturault, in affanno nella seconda, più volte pizzicato in fallo. Sbavature fatali nella corsa all'alloro olimpico. Sesto il terzo francese, Muffat Jeandet, terzo dopo la prima, settimo Jacobsen. A rifinire la top ten, Yule, Riding e Foss-Solevaag.

L'Italia chiude la gara senza particolari soddisfazioni. Moelgg strappa il quarto crono nella prima, ma non hai poi la necessaria lucidità per replicare. Lascia centesimi lungo il pendio, a metà della seconda si trova dietro di mezzo secondo. Dodicesimo al termine. Stefano Gross paga una condizione non ottimale - problemi fisici all'alba dello speciale - lotta con carattere ma non va oltre la sedicesima piazza.

Questo l'ordine d'arrivo

1 7 MYHRER Andre 1:38.99

2 15 ZENHAEUSERN Ramon 1:39.33

3 6 MATT Michael 1:39.66

4 24 NOEL Clement 1:39.70

5 10 PINTURAULT Alexis 1:39.72

6 16 MUFFAT-JEANDET Victor 1:39.75

7 35 JAKOBSEN Kristoffer 1:39.94

8 1 YULE Daniel 1:40.12

9 13 RYDING Dave 1:40.16

10 8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1:40.18

11 9 SCHWARZ Marco 1:40.19

12 2 MOELGG Manfred 1:40.24

13 20 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1:40.31

14 22 MEILLARD Loic 1:40.32

15 12 FELLER Manuel 1:40.38

16 3 GROSS Stefano 1:40.71

17 21 KHOROSHILOV Alexander 1:40.73

18 26 CHODOUNSKY David 1:40.84

19 11 HARGIN Mattias 1:41.22

20 17 DOPFER Fritz 1:41.27

21 44 RODES Istok 1:41.41

22 32 BROWN Phil 1:41.94

23 41 KOLEGA Elias 1:42.12

24 29 ZAMPA Adam 1:42.27

25 49 PFIFFNER Marco 1:43.31

26 51 TAYLOR Laurie 1:43.41

27 33 JUNG Donghyun 1:45.07

28 74 ABRAMASHVILI Iason 1:47.69

29 25 READ Erik 1:48.55

30 81 KEKESI Marton 1:49.05