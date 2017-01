Sci Alpino - Kitzbuhel, Discesa libera: i pettorali di partenza - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

Lo Sci Alpino indossa l'abito di gala. La mitica Streif accoglie il circo bianco, appuntamento clou della stagione di Coppa. A Kitzbuhel, seconda giornata di gare, ieri, in Super G, il capolavoro di Innerhofer, secondo a una manciata di centesimi dall'austriaco Mayer.

Oggi, discesa libera, per i protagonisti della velocità l'occasione per incastonare il nome nei libri di storia. Steven Nyman - positivo in prova - apre la gara, l'americano indossa infatti il primo pettorale e precede il connazionale Ganong e il transalpino Theaux. Il francese è una variabile da tenere in considerazione.

Il primo azzurro al cancelletto è Peter Fill. Si lancia con il 5, nel bagaglio un carico di fiducia dopo il Super G. Nei dieci, con qualche incertezza. Già sul podio in discesa in stagione, Fill può togliersi una soddisfazione a Kitz. Medesimo discorso per Paris, pronto a domare con la sua potenza la Streif. Dominik ha il 9, Innerhofer il 16. Inner non può essere al meglio fisicamente - a riposo per precauzione nella seconda prova cronometrata - ma sa come interpretare questa neve e il secondo posto in bacheca può essere prezioso trampolino.

Insegue il riscatto la Norvegia, orfana di Svindal, ancora al comando della classifica di specialità, ma con due carte da novanta come Jansrud e Kilde. Difficile escluderli dal novero dei favoritissimi. Jansrud ha il 7, Kilde il 19. Folta la pattuglia austriaca. Oltre a Mayer, ovviamente, occhi su Franz, Reichelt, Kriechmayr.

Feuz e Janka - rispettivamente 13 e 15 - possono inserirsi in un contesto di alto livello. Il via alle 11.30, 63 sciatori iscritti. Diretta live qui.

I primi trenta

1 1 NYMAN Steven Fischer

2 2 GANONG Travis Atomic

3 3 THEAUX Adrien Head

4 4 KUENG Patrick Salomon

5 5 FILL Peter Atomic

6 6 REICHELT Hannes Salomon

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 BAUMANN Romed Salomon

9 9 PARIS Dominik Nordica

10 10 KRIECHMAYR Vincent Fischer

11 11 FAYED Guillermo Head

12 12 FRANZ Max Atomic

13 13 FEUZ Beat Head

14 14 KLINE Bostjan Stoeckli

15 15 JANKA Carlo Rossignol

16 16 INNERHOFER Christof Rossignol

17 17 GUAY Erik Head

18 18 MAYER Matthias Head

19 19 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

20 20 CLAREY Johan Head

21 21 SANDER Andreas Atomic

22 22 GIEZENDANNER Blaise Head

23 23 KROELL Klaus Salomon

24 24 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

25 25 WEIBRECHT Andrew Head

26 26 BENNETT Bryce Fischer

27 27 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

28 28 STRIEDINGER Otmar Rossignol

29 29 THOMSEN Benjamin Head

30 30 POISSON David Salomon

