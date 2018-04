Legabasket: risultati e tabellini della 25esima giornata

25esima giornata di Serie A senza scossoni nelle parti alte della classifica, ma con un'importante novità in coda. Milano agguanta l'ottavo successo consecutivo costringendo alla resa Torino solo dopo 3 quarti equilibrati. Nell'ultimo periodo, Goudelock, Jerrells e Cinciarini danno la spallata decisiva, mentre la Fiat, con Blue ancora una volta a 0 punti, litiga col ferro (5/18). Ottava vittoria (ma nelle ultime 9 gare) anche per Venezia, che stronca le speranze di post season di Reggio Emilia con i punti finali di Peric. Alla Grissin Bon non bastano le prove maiuscole dei due Wright (Chris alla migliore uscita della stagione) e quella da bei tempi di James White. Esordio con sconfitta per Zare Markovski sulla panchina di Sassari. Brescia strappa la vittoria allungando nel finale con Hunt e approfittando dell'1/9 da 3 della Dinamo negli ultimi 10 minuti. Dopo 3 ko, torna invece a vincere Avellino, che strapazza Cremona in una gara a senso unico. Continua l'ottimo periodo di Trento, che batte agevolmente Brindisi e centra il sesto successo nelle ultime 7 partite. In chiave playoff, cruciale successo di Cantù, che supera in trasferta Bologna grazie all'ennesima doppia doppia di Burns e alla prova deficitaria degli USA virtussini. Un canestro allo scadere di Okoye fa esultare Varese e condanna alla 14esima sconfitta consecutiva Capo d'Orlando, con in panchina per la prima volta Mazzon. La sconfitta dei siciliani arriva in contemporanea al successo di Pesaro, che grazie alla super prova dell'esordiente Braun (32 di valutazione) supera Pistoia e stacca la Betaland. Prossimo turno con due super sfide: Cantù-Milano e Venezia-Brescia.



Sidigas Avellino - Vanoli Cremona 95-72 (26-15, 27-24, 24-16, 18-17)

Zerini (0/3 da 3), Scrubb 13 (1/3, 3/6, 2/2), Sabatino, Parlato, Rich 16 (5/7, 1/3, 3/4), Fitipaldo 14 (3/3, 2/3, 2/2), D'Ercole 6 (0/1, 2/3), Wells 18 (5/6, 2/2, 2/2), Fesenko 15 (7/10, 1/4 ai liberi), Lawal 6 (3/5), Leunen 7 (2/2, 1/1), 10 rimbalzi, 5 assist

Ruzzier 8 (2/2, 0/3, 4/4), Martin 15 (4/8, 2/3, 1/1), Portannese (0/1, 0/2), Ricci 2 (1/1, 0/4), D. Diener 3 (0/1, 1/2), Milbourne, Fontecchio 2 (1/1, 0/2), Sims 13 (5/12, 0/1, 3/3), 9 rimbalzi, Johnson-Odom 16 (3/7, 2/9, 4/4), Gazzotti 5 (1/2, 1/2), T. Diener 8 (1/2, 2/5)

Segafredo Virtus Bologna - Red October Cantù 83-88 (22-22, 22-21, 17-22, 22-23)

A. Gentile 24 (9/17, 0/1, 6/7), Umeh 4 (2/2, 0/4), Pajola 4 (1/1 da 3, 1/2 ai liberi), Baldi Rossi 20 (7/7, 2/3), Ndoja 2 (0/1 da 3, 2/2 ai liberi), Lafayette (0/2, 0/4), Aradori 15 (2/5, 2/7, 5/5), S. Gentile 8 (3/3, 0/3, 2/4), Lawson 4 (2/4), Slaughter 2 (1/4)

Smith 13 (4/9, 0/3, 5/6), Culpepper 15 (5/7, 1/2, 2/3), Cournooh 8 (2/3, 1/2, 1/2), Parrillo, Tassone, Maspero, Chappell 15 (2/3, 3/7, 2/2), Burns 22 (9/10, 1/3, 1/2), 11 rimbalzi, Thomas 7 (2/5, 0/2, 3/5), Ellis 8 (4/5, 0/2)

Banco di Sardegna Sassari - Germani Basket Brescia 76-80 (26-26, 17-18, 20-20, 13-16)

Spissu 5 (1/1, 1/4), Bostic 11 (1/4, 2/7, 3/3), Bamforth 13 (3/4, 1/4, 4/4), Planicic 12 (5/7, 2/2 ai liberi), Devecchi, Pierre (0/1), Jones 8 (3/8, 2/2 ai liberi), Stipcevic 7 (0/1, 1/5, 4/5), Hatcher 8 (2/4, 1/4, 1/4), Polonara 4 (2/5, 0/2, 0/1), Tavernari 8 (1/2, 2/6)

Moore 6 (2/4, 2/2 ai liberi), Hunt 13 (6/8, 1/4 ai liberi), Mastellari 3 (1/1 da 3), L. Vitali 10 (2/2, 1/2, 3/5), 9 assist, Landry 13 (3/7, 1/4, 4/5), Ortner 4 (2/3), Traini, M. Vitali 20 (5/7, 1/5, 7/9), Moss 10 (4/8, 2/2 ai liberi), Sacchetti 1 (0/1, 0/2, 1/2)

Betaland Capo d'Orlando - Openjobmetis Varese 73-75 (21-23, 20-22, 16-10, 16-20)

Smith 14 (4/10, 1/4, 3/4), Faust 2 (1/3, 0/2), Atsur 3 (1/3 da 3), Kulboka 11 (0/3, 3/9, 2/2), Laganò, Likhodey 13 (2/3, 2/3, 3/3), Campani 5 (1/3, 0/1, 3/4), Stojanovic 9 (1/5, 2/5, 1/2), Knox 16 (4/6, 8/10 ai liberi), 12 rimbalzi

Avramovic 17 (1/7, 3/7, 6/9), Natali (0/1 da 3), Vene 5 (1/2, 1/2), Okoye 18 (3/13, 4/8), Tambone 2 (1/1, 0/4), Cain 15 (4/5, 7/8 ai liberi), Delas 6 (2/3, 2/4 ai liberi), 9 rimbalzi, Ferrero 2 (1/4, 0/1), Larson 10 (3/5, 1/4, 1/2)

EA7 Emporio Armani Milano - Fiat Torino 90-78 (16-23, 27-19, 24-23, 23-13)

Goudelock 23 (6/9, 3/7, 2/2), Pascolo 6 (3/6, 0/1), Tarczewski 8 (4/4), Kuzminskas (0/2, 0/1), Cinciarini 14 (4/5, 2/3), Cusin 2 (2/2 ai liberi), Abass 5 (1/4 da 3, 2/4 ai liberi), M'Baye 5 (1/2, 1/3), Bertans 7 (2/3, 0/3, 3/3), Jerrells 11 (2/3, 1/3, 4/4), Gudaitis 9 (3/5, 3/4 ai liberi)

Blue (0/3, 0/1), Garrett 20 (7/10, 2/7, 0/1), Pelle 9 (4/6, 1/2 ai liberi), Vujacic 11 (0/5, 3/3, 2/2), Poeta 1 (0/1, 0/2, 1/2), 9 assist, Washington 10 (4/7, 0/2, 2/2), Jones, Mazzola 15 (1/4, 4/4, 1/1), Mbakwe 12 (5/8, 2/4 ai liberi)

VL Pesaro - The Flexx Pistoia 80-72 DtS (27-14, 16-19, 16-24, 10-12, 11-3)

Omogbo 6 (3/4, 0/2), Ceron 3 (1/3 da 3), Clarke 18 (3/8, 3/12, 3/3), Mika 10 (5/10), Ancellotti 6 (2/3, 2/2 ai liberi), Braun 21 (4/8, 3/6, 4/5), Bertone 5 (3/9, 0/5), 10 rimbalzi, Monaldi 10 (2/2, 1/4, 3/5), Serpilli (0/1 da 3)

Della Rosa 3 (1/1 da 3), McGee 17 (4/5, 3/9), 10 rimbalzi, Barbon (0/1 da 3), Laquintana 4 (1/1, 0/2, 2/2), Mian 8 (1/1, 2/7), Gaspardo 10 (2/6, 2/3), Bond 4 (0/2, 1/2, 1/2), Magro 7 (2/2, 3/3 ai liberi), Moore 5 (1/6, 1/3, 0/1), 7 assist, Ivanov 14 (5/6, 1/4, 1/3)

Grissin Bon Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia 76-81 (14-27, 32-12, 18-22, 12-20)

J. Wright 20 (9/19, 2/5 ai liberi), 15 rimbalzi, Candi 3 (0/1, 1/1), White 21 (6/8, 1/2, 6/7), Markoishvili 2 (0/1, 0/6, 2/3), C. Wright 24 (10/13, 1/4, 1/1), Cervi 6 (3/5, Nevels (0/1, 0/2), De Vico (0/3 d 3)

Haynes 18 (2/3, 4/9, 2/4), Peric 18 (7/14, 1/1, 1/2), Johnson 13 (3/4, 1/7, 4/4), Sosa 4 (1/4, 0/1, 2/2), Tonut 5 (1/1, 1/3, 0/2), 9 rimbalzi, Daye 15 (2/4, 2/3, 5/6), 8 rimbalzi, De Nicolao 2 (1/2, 0/1), Biligha 1 (0/2, 1/2 i liberi), Cerella, Watt 5 (2/3, 1/1 ai liberi)

Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi 85-68 (21-15, 25-15, 16-23, 23-15)

Sutton 16 (7/8, 0/2, 2/4), 12 rimbalzi, Silins 10 (0/1, 3/7, 1/2), Shields 22 (8/13, 1/4, 3/3), Gomes 16 (3/5, 3/7, 1/3), Forray 14 (5/7, 0/3, 4/6), Gutierrez (0/4), Hogue 4 (2/3), Franke (0/2), Flaccadori 3 (0/3 da 3, 3/4 ai liberi)

Giuri 14 (1/1, 4/6), Suggs 8 (1/4, 2/6), Tepic 2 (1/3, 0/4), Smith 13 (5/10, 1/4), Cardillo 1 (0/5, 1/2 ai liberi), Lydeka 9 (3/4, 3/6 ai liberi), Moore 10 (2/4, 1/5, 3/5), Iannuzzi 6 (3/3, 0/1, 0/1), Mesicek 5 (2/5, 0/2, 1/1)

Classifica

Milano 40; Venezia 38; Brescia 36; Avellino 32; Trento 28; Cantù , Bologna 26; Cremona, Torino, Sassari, Varese 24; Reggio Emilia 20; Pistoia 18; Brindisi 16; Pesaro 12; Capo d'Orlando 10

Cremona e Reggio Emilia 1 gara in meno

Prossimo turno

14/04/2018

20:45 Fiat Torino - Segafredo Virtus Bologna

15/04/2018

12:00 The Flexx Pistoia - Banco di Sardegna Sassari

15/04/2018

17:30 Sidigas Avellino - VL Pesaro

15/04/2018

18:00 Openjobmetis Varese - Grissin Bon Reggio Emilia

15/04/2018

18:15 Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino

15/04/2018

18:15 Umana Reyer Venezia - Germani Basket Brescia

15/04/2018

19:15 Red October Cantù - EA7 Emporio Armani Milano

15/04/2018

20:45 Happy Casa Brindisi - Betaland Capo d'Orlando