Terminata Liverpool- Roma , LIVE Champions League 2018 (5-2): Il Liverpool vince grazie ad un autentico Salah!

Semifinale d'andata della Champions League 2017/18: in campo ad Anfield Road va in scena Liverpool-Roma. Si comincia alle ore 20:45.

NOT : Semifinale d'andata della Champions League 2017/18: in campo ad Anfield Road va in scena Liverpool-Roma. Si comincia alle ore 20:45.

22.47 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguito da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Liverpool batte Roma per 5-2 con doppietta di Salah, doppietta di Firmino e gol di Mané.

22.44 - Una gara che sul piano delle emozioni ha dato tanto e non ha fatto mancare niente. Il Liverpool di Klopp fa manita e mette un piede e mezzo in finale. Roma che si è svegliata nell'ultimo quarto d'ora e con Dzeko e Perotti ha accorciato le distanze che,tuttavia, dicono molto sulla prestazione dei giallorossi. La Champions, però, ci ha insegnato che tutto può succedere e quindi nulla vieta di pensare ad un doppio miracolo all'Olimpico, campo ostico.

22.36 - Termina il match. Risultato di 5-2.

92' Cambio per il Liverpool: esce Firmino, entra Klavan.

91' Cross teso di Florenzi che finisce, però, nelle mani di Karius.

90'+4'

89' Botta da fuori di Nainggolan che trova la deviazione in corner.

88' Lancio di Milner per Firmino, ma Alisson esce e blocca.

87' Fallo di Nainggolan su Milner: ammonito il belga.

85' GOOOOOOL DI PEROTTI: l'argentino spiazza Karius. 5-2.

84' RIGORE PER LA ROMA: cross di Strootman, respinta della difesa, palla che arriva a Nainggolan che calcia in porta e trova la deviazione col braccio di Milner.

83' Tiro troppo lento di Dzeko che, col sinistro, cercava di incrociare.

82' Occasione sciupata da Wijnaldum su cross di Robertson: l'olandese non impatta il pallone che sarebbe finito in porta.

81' GOOOOOOL DELLA ROMA CON IL SOLITO DZEKO: lancio morbido di Nainggolan a scavalcare la difesa, Milner non ci arriva, Dzeko la stoppa di petto e la mette sul palo del portiere.

80' Giro palla Roma che non riesce a trovare spazi.

77' Lancio di Dzeko a cercare l'inserimento di Perotti, ma Arnold chiude al volo la diagonale. Tuttavia, l'argentino era in posizione di fuorigioco.

76' Cross di Milner sul portiere, facile presa per Alisson.

75' Dolorante all'inguine Strootman che esce per qualche minuto dal campo.

74' Cambio per il Liverpool: standing ovation per Salah che esce al posto di Ings.

73' Giallo per Lovren per fallo su Dzeko.

72' Ottima parata di Karius dopo il colpo di testa di Schick.

70' OCCASIONE PER LA ROMA CON SCHICK: il ceco pressa su Lovren che, con minuziosità, tarda il rilancio prendendo in pieno il numero 14 che non riesce a angolare il pallone, a causa del tocco col ginocchio.

68' Forse è inutile anche esaltarsi, manita del Liverpool con Firmino: cross di Milner per Firmino che, da solo, stacca e schiaccia di testa battendo Alisson.

67' Nuovo assetto tattico per la Roma che passa al 4-3-3.

65' Doppio cambio per la Roma: esce De Rossi, entra Gonalons. Esce un disastroso Juan Jesus, entra Perotti.

64' Giro palla del Liverpool con Salah che salta Strootman con una veronica.

63' Corner per il Liverpool con Salah che mette in mezzo una palla mortifera, Alisson non riesce a bloccare ma, fortunatamente, Mané non riesce a schiacciare di testa.

60' POOOOOOOKEEEER DEL LIVERPOOL CON FIRMINO: tutto veramente troppo facile per Salah che salta secco Jesus e mette in mezzo per Firmino che non ha problemi ad insaccare. 4-0!

58' Girata non facile di Schick che non impatta bene il pallone, dopo una buona incursione di Kolarov.

55' GOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL, CHE CALA IL TRIS: lancio a scavalcare Kolarov di Alexander-Arnold per Salah, che non trova difficoltà a mettere in mezzo per Mané, che questa volta non può sbagliare e sigla il gol del 3-0.

53' Regalo di Manolas che perde palla in difesa, la intercetta Firmino che trova Mané, in posizione, però, di fuorigioco.

52' Cross di Kolarov troppo prevedibile per Dzeko, anticipato di testa da Lovren.

51' Troppo lungo il lancio di Robertson a cercare l'inserimento di Mané.

49' Primo corner del secondo tempo per il Liverpool, dopo la chiusura in scivolata di Manolas su Salah.

48' Lancio di Mané troppo lungo per Firmino, bravo Alisson ad uscire e ad intercettare la sfera.

47' Parte il tiro di Arnold, murato dalla barriera giallorossa.

46' Fallo di mano di Strootman che concede una punizione da una zolla pericolosa.

21.48 - Si riparte! Pallone mosso dai padroni di casa.

21.47 - Primo tempo che ha visto, principalmente, la Roma attaccare per una buona prima mezz'ora senza riuscire ad incidere e a far male alla retroguardia dei Reds, e poi i venti minuti di assedio totale della squadra di casa che, riuscendo a trovare spazi lì in avanti e grazie ad un autentico Salah, ha punito i giallorossi per ben due volte con due meraviglie dell'egiziano ex Roma. I capitolini hanno tenuto bene per una buona parte di gara, poi i troppi errori a centrocampo hanno permesso ad una squadra di contropiede come quella della Merseyside di fare male al momento giusto. Piccola pausa, a tra poco!.

21.32 - Finisce il primo tempo. Parziale di 2-0.

45' GOOOOOOOOL, ANCORA SALAH CHE E' IN STATO DI GRAZIA: lancio dalla difesa di Lovren che trova il numero 11 che, a sua volta, trova Firmino; il brasiliano aspetta il taglio dell'egiziano che supera in velocità Juan Jesus e con uno scavetto M-O-S-T-R-U-O-S-O beffa Alisson. 2-0!

43' Ingenuo questa volta Firmino che trova Arnold sulla destra: il numero 66, però, è in netto fuorigioco.

42' Corner per i Reds con Salah che trova sul secondo palo Lovren: il numero 6 cerca il pallonetto ma è di facile lettura per Alisson.

41' Fuorigioco di Salah su cross di Milner.

39 ' Autentico Florenzi che riesce a chiudere in diagonale Mané che era arrivato ancora una volta da solo davanti alla porta, dopo una grande pala di Wijnaldum.

38' Ammonito Henderson dopo un fallo su Nainggolan.

37' TRAVERSA DI LOVREN: il numero 6, sugli sviluppi di un corner, impatta il pallone che si stampa sul legno.

36' GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL, HA SEGNATO UN GOL MERAVIGLIOSO SALAH: ancora una palla persa a centrocampo da Dzeko, Henderson la gira sulla destra a Salah che, a giro, trova la ragnatela punendo Alisson.

33' GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL: buona sovrapposizione di Roberstson che trova Mané in mezzo, il senegalese non sbaglia ma è in netto fuorigioco.

32' Lancio totalmente sbagliato di Henderson che cercava, probabilmente, Firmino in fuorigioco di dieci metri.

31' Sbaglia ancora Mané che cercava l'inserimento di Firmino, ma Fazio capisce tutto ed intercetta la sfera.

29' Grande parata di Alisson su tiro a giro di Salah: il numero 1 brasiliano respinge e devia in fallo laterale.

28' CLAMOROSA OCCASIONE SBAGLIATA DAL LIVERPOOL CON MANE': il numero 19 sfrutta una palla persa a centrocampo, arriva di fronte ad Alisson ma apre troppo il piattone e spara in curva.

27' Altro cross dei Reds con Firmino che, ancora una volta, la mette su Alisson che blocca facilmente.

26' Fallo netto di Jesus che prende in pieno Mané, davvero troppo veloce per il brasiliano. Ammonito il numero 5.

25' Cross di Mané dalla destra a cercare Firmino, ma Alisson blocca.

24' Non riesce ad andare in progressione Under, fermato in scivolata da Henderson.

23' Anticipo secco di Manolas su Milner che tagliava su rimessa laterale.

22' Esce tra li applausi di Anfield, Oxlade-Chamberlain.

21' Possesso Roma che gioca davvero un bel calcio.

20' Cross troppo sul portiere di Under, che aveva tagliato molto bene sulla sinistra ai danni di Van Dijk.

19' Fallo di Milner su Juan Jesus.

18' TRAVERSA DI KOLAROV: il terzino giallorosso, sugli sviluppi di un corner, da fermo calcia di collo pieno ma trova un Karius, non brillante, che devia sulla traversa.

17' Primo corner per la Roma dopo un passaggio di prima di Dzeko per Under.

16' Non ce la fa Chamberlain: al suo posto entrerà Wijnaldum.

14' Resta a terra Chamberlain dopo la chiusura in scivolata su Kolarov. Probabilmente gli si sarà girato il ginocchio durante il contrasto.

13' Bel fraseggio rapido della Roma con Nainggolan che allarga per Kolarov, il serbo mette in mezzo per Dzeko, ma Karius arriva prima ed intercetta.

12' Possesso dei Reds che non trovano spazi, con una Roma posizionata bene in campo.

11' Lancio di De Rossi a cercare l'inserimento in area di Florenzi, che era partito alle spalle di Robertson, ma la palla è troppo lunga e finisce sul fondo.

9' Fallo a centrocampo di Van Dijk su Nainggolan. L'olandese prende la caviglia del centrocampista belga.

8' Possesso del Liverpool che abbassa il ritmo di una gara, fino ad ora, esaltante.

7' Ci prova anche Chamberlain che tenta la conclusione dalla distanza. Tiro centrale e nessun problema per Alisson.

6' Fuorigioco di Under dopo la spizzata di testa di Florenzi.

5' OCCASIONE LIVERPOOL CON FIRMINO: il brasiliano, imbucato da Salah, da posizione defilata non riesce ad incrociare e manca il gol del vantaggio.

4' Molto attento Florenzi che chiude in scivolata su Milner dopo l'imbucata di Firmino,ottenendo anche la rimessa dal fondo.

3' Primo tiro in porta anche da parte dei Reds con Salah che cercava il secondo palo, ma Alisson intuisce e blocca.

2' Primo tiro della gara per la Roma con Strootman dopo la sponda di Dzeko, ma Karius blocca con facilità.

1' Primo possesso Roma con Manolas che gira dietro ad Alisson.

20.45 - Tutto pronto, si comincia! Primo pallone mosso dalla Roma.

20.41 - Squadre in campo!

20.35 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Manca davvero poco a Liverpool-Roma, mi raccomando non mancate! A tra poco..!.

20.25 - Riscaldamento ormai iniziato da un po' di tempo. Si respira aria di calcio in un Anfield che si fa sempre più caldo.

20.15 - Il dubbio su quale difesa schierare questa sera è stato superato da Di Francesco: si giocherà a 3. Inoltre, Under preferito a Schick. Per i Reds, nessuna novità.

20.05 - La risposta della Roma (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Ünder, Nainggolan; Dzeko. All.Eusebio Di Francesco

19.55 - La formazione ufficiale dei padroni di casa (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All.Jurgen Klopp

19.45 - A breve vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Liverpool-Roma, match valido per l'andata di semifinale della Champions League 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Felix Brych.

Diretta Liverpool-Roma

I Reds sono reduci da un 2-2 rimediato in casa del West Bromwich Albion, che li tiene lontani dal secondo posto, occupato dai Red Devils, distante tre punti. Ora, però, riflettori puntati sulla Champions e su Anfield Road che sarà teatro della semifinale dei propri beniamini, che daranno il massimo per arrivare in fondo.

Nella consueta conferenza tenutasi alla vigilia del match, Jurgen Klopp si è mostrato sereno e fiducioso delle qualità dei suoi ragazzi, mostrando al contempo un grande rispetto per la Roma. Il tecnico tedesco ha infatti dichiarato di essere rimasto incredulo quando gli è arrivata voce del 3-0 nei confronti del Barcellona di Valverde e che i giallorossi hanno meritato un posto in semifinale.

Dopo i tanti elogi alla squadra di Di Francesco e al tecnico stesso, Klopp ha ricordato che oggi si dovrà fare una gara di grande qualità e quantità per mettere in difficoltà la Roma. Riguardo all'atmosfera di stasera, Klopp ha dichiarato di pretendere un atteggiamento caldo in campo ma estremamente civile fuori.

Per quanto riguarda la formazione della Merseyside, l'ex Dortmund non dovrebbe allontanarsi da quello che è il suo modulo: il 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Karius, davanti a sé il quartetto difensivo composto da Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. Lì in mezzo, cabina di regia affidata a Henderson, supportato da Chamberlain e Milner. Trio offensivo formato da Salah, Firmino e Mané.

Diretta Live Liverpool-Roma

I giallorossi, invece, sono reduci dal tris calato in trasferta ai ferraresi della SPAL. La squadra allenato da Di Francesco è in un ottimo periodo di forma e non intende fermarsi. Necessario, dunque, fare bene in un campo ostico come Anfield, cercando di trovare il gol, ma al contempo cercare di non subirne

Didascalia

Un Eusebio Di Francesco che, nella conferenza stampa di ieri, è stato accolto con tanta ammirazione da parte dei giornalisti. Il tecnico giallorosso è subito tornato serio, facendo i complimenti al Liverpool, affermando inoltre che oggi la forza mentale, come la compattezza, saranno fondamentali se si vorrà far bene

L'ex Sassuolo ha inoltre fatto un breve commento su Salah, premiato come miglior giocatore della Premier League : "Un piano per contenere Salah? Se è vero che Strootman ne ha parlato alla stampa internazionale, ha mentito… scherzo, comunque no, il piano è per contrastare tutto il Liverpool, non un singolo uomo." (Gazzetta dello Sport).

Sulla formazione, Di Francesco ha ancora dei dubbi ed ha preferito non parlarne per non avvantaggiare l'avversario. Non è ancora chiaro se la Roma scenderà in campo con la difesa a 3 o a 4 o se giocherà Under o Schick. Tuttavia, Kolarov è stato recuperato, Defrel invece non ce l'ha fatta a essere disponibile per questa gara.